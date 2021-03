Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","shortLead":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","id":"20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025cb757-6556-4339-9af6-fa7efbaedf0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","timestamp":"2021. március. 07. 11:05","title":"Az elektromos autóknak is betett a texasi fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","shortLead":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","id":"20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f7a3dd-3d62-4ea8-86b3-0a9e5f123fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","timestamp":"2021. március. 07. 21:37","title":"Helikopterbalesetben meghalt a repülőgépgyártó Dassault egyik örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megvannak a kilencedik heti számok.","shortLead":"Megvannak a kilencedik heti számok.","id":"20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526096e-93e7-4b88-8aba-6ad27868ea27","keywords":null,"link":"/elet/20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. március. 07. 16:39","title":"25-en nyertek több mint félmilliót a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb9959b-c75b-411f-ba7f-394ba66907d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Mercedes-Benz CLK GTR AMG a rendőrség előtt tilosban parkolva, egy Lancia 037 a szupermarket bejáratánál és egy Porsche 911 GT1 a kebabos előtt. ","shortLead":"Egy Mercedes-Benz CLK GTR AMG a rendőrség előtt tilosban parkolva, egy Lancia 037 a szupermarket bejáratánál és...","id":"20210307_pofatlanul_parkolo_szuperautok_leptek_el_egy_svajci_kisvarost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddb9959b-c75b-411f-ba7f-394ba66907d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5867105a-a2d0-4e24-943c-a84f3b30a654","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_pofatlanul_parkolo_szuperautok_leptek_el_egy_svajci_kisvarost","timestamp":"2021. március. 07. 06:41","title":"Pofátlanul parkoló szuperautók leptek el egy svájci kisvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9c0a99-fde9-4241-8669-d1576fe116de","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Még a nyugdíjkorhatár emelkedése sem tartja vissza a magyar nagyszülőket unokáik intenzív gondozásától. Különösen az iskolázott, jobb módú családokban támaszkodnak rájuk – így a járvány is tőlük vette el a legtöbbet.","shortLead":"Még a nyugdíjkorhatár emelkedése sem tartja vissza a magyar nagyszülőket unokáik intenzív gondozásától. Különösen...","id":"202109__nagyszuloi_feladatok_a_jarvany_fogsagaban_erzelmi_karok__segitseg_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9c0a99-fde9-4241-8669-d1576fe116de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89220dbd-667c-400b-a1ff-9bea810f3b93","keywords":null,"link":"/360/202109__nagyszuloi_feladatok_a_jarvany_fogsagaban_erzelmi_karok__segitseg_nelkul","timestamp":"2021. március. 06. 13:30","title":"Léleknyomorító, hogy a nagyszülők és unokák nem találkozhatnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen az esélytelenek nyugalmával indultak neki, mégis sikerrel jártak, másokat az oltópontról hívtak fel, hogy menjenek. A kormány azt ígéri, a jövő hét második felében pótolják az elmaradt oltásokat. ","shortLead":"Többen az esélytelenek nyugalmával indultak neki, mégis sikerrel jártak, másokat az oltópontról hívtak fel...","id":"20210306_lemondo_sms_oltopont_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2a5ce9-2300-408a-af2d-218cf1f92396","keywords":null,"link":"/elet/20210306_lemondo_sms_oltopont_AstraZeneca","timestamp":"2021. március. 06. 13:47","title":"Sorra oltják az embereket a törlés ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","shortLead":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","id":"20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1d36-dd5d-47b4-b415-c5c9eb495a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"Hétmillió eurós befektetés a Codecoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hiába küldték ki a lemondó sms-eket pénteken, a vakcina megérkezett az oltópontokra és sokakat be is oltottak vele, aki odament. Bár nem mindenki volt azonban ilyen szerencsés. \r

\r

","shortLead":"Hiába küldték ki a lemondó sms-eket pénteken, a vakcina megérkezett az oltópontokra és sokakat be is oltottak vele, aki...","id":"20210306_Megerositette_az_operativ_torzs_tenyleg_oltanak_az_oltopontokon_az_AstraZenecaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e82e2b-a850-4fd7-aee3-19fc61670a18","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Megerositette_az_operativ_torzs_tenyleg_oltanak_az_oltopontokon_az_AstraZenecaval","timestamp":"2021. március. 06. 16:25","title":"Megerősítette az operatív törzs, hogy aki jogosult és odamegy, azt beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]