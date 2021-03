Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294f63e5-48c0-4a89-8a54-a5162e817334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyveres rablás miatt is keresték a fiatal férfit Lengyelországban.","shortLead":"Fegyveres rablás miatt is keresték a fiatal férfit Lengyelországban.","id":"20210310_tek_jozsefvaros_lengyel_tuszejto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294f63e5-48c0-4a89-8a54-a5162e817334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641ad686-acfd-4016-8b81-fe939d89e043","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_tek_jozsefvaros_lengyel_tuszejto","timestamp":"2021. március. 10. 07:46","title":"Videó: Emberrablásért és túszejtésért körözött lengyel férfira csaptak le a TEK-esek Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási lavina indult a francia fővárosban – írja a Le Figaro.","shortLead":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási...","id":"20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72caa13c-4032-4937-82aa-d42647dbfc3c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","timestamp":"2021. március. 10. 12:49","title":"Eladják a hitelre vásárolt Airbnb lakásokat Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b84810-9db8-4ad1-becb-4970b641f8e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is.","shortLead":"A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is.","id":"20210311_tetofedes_lakasfelujitas_innovacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b84810-9db8-4ad1-becb-4970b641f8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc35704-b682-473a-a802-588fff83387e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_tetofedes_lakasfelujitas_innovacio","timestamp":"2021. március. 11. 11:50","title":"Ki mondta, hogy a tető unalmas? Lehet luxusautós, füves, napelemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra jogosultak.","shortLead":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra...","id":"20210310_Gyermekotthon_javitointezet_talalkozas_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18845e0-9083-4126-b77a-7ca5cb1df254","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Gyermekotthon_javitointezet_talalkozas_korlatozas","timestamp":"2021. március. 10. 10:10","title":"Müller Cecíliához fordult Szél Bernadett, hogy a gyermekotthonok lakói találkozhassanak a rokonaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f68aed-b7d4-4a44-8d1e-19f60c9ca416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a kormányinfón árulta el, hogy túl van az első adagon.","shortLead":"A miniszter a kormányinfón árulta el, hogy túl van az első adagon.","id":"20210311_gulyas_gergely_vedooltas_szputnyik_v","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f68aed-b7d4-4a44-8d1e-19f60c9ca416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c191721e-17b9-4b0d-ba83-59a4e2278e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_gulyas_gergely_vedooltas_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 11. 11:42","title":"Orosz vakcinával oltották be Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU középmezőnyében van Magyarország, ha azt nézzük, mekkora volt a recesszió 2020 utolsó negyedévében és az év egészében. Azok a nyugat-európai országok, ahol a járvány első hulláma korábban elképzelhetetlen gazdasági károkat okozott, jó tempóban zárkóztak fel a többiekhez az év végén.","shortLead":"Az EU középmezőnyében van Magyarország, ha azt nézzük, mekkora volt a recesszió 2020 utolsó negyedévében és az év...","id":"20210309_eu_gdp_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2644344-a1b8-4062-a295-d7d9988ad28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_eu_gdp_eurostat","timestamp":"2021. március. 09. 16:35","title":"6,2 százalékkal zuhant az EU gazdasága 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Valójában kevesebben ikeáztak a boltzár előtti utolsó hétvégén, mint egy évvel korábban. Valamiért nagyon sokan akartak még kék szatyrot venni, és konyhabútorhoz való sarokpántot.","shortLead":"Valójában kevesebben ikeáztak a boltzár előtti utolsó hétvégén, mint egy évvel korábban. Valamiért nagyon sokan akartak...","id":"20210309_ikea_bevasarlas_tomeg_frakta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6f62a-3880-4383-bf75-7a82d585d64b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_ikea_bevasarlas_tomeg_frakta","timestamp":"2021. március. 09. 16:14","title":" Az ikonikus kék szatyorért és elemekért rohanták meg az Ikeákat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Közéleti vita robbant ki Franciaországban amiatt, hogy a kormány eddig semmilyen hivatalos megemlékezést nem tervezett Bonaparte Napóleon francia császár halálának közelgő kétszázadik évfordulójára.\r

\r

","shortLead":"Közéleti vita robbant ki Franciaországban amiatt, hogy a kormány eddig semmilyen hivatalos megemlékezést nem tervezett...","id":"20210311_A_tortenelem_nagy_alakja_vagy_nogyulolo_rabszolgatarto_A_franciak_Napoleon_megitelesen_vitaznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5676fcdc-fc17-42b6-843a-eb52edda9c8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_A_tortenelem_nagy_alakja_vagy_nogyulolo_rabszolgatarto_A_franciak_Napoleon_megitelesen_vitaznak","timestamp":"2021. március. 11. 09:17","title":"A történelem nagy alakja vagy nőgyülólő, rabszolgatartó? A franciák Napóleon megítélésén vitáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]