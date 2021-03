Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, gyilkosnak tartja-e Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Oroszország konzultációra hazarendelte washingtoni nagykövetét, az USA pedig valószínűleg már a jövő héten újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen a 2020-as amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás miatt.","shortLead":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt...","id":"20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0326114-bd5c-4928-b011-4053ca7a58f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","timestamp":"2021. március. 18. 16:45","title":"Párját ritkítja, ami most történik az USA és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat az erős szél miatt.","shortLead":"Egy megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat az erős szél miatt.","id":"20210317_Borult_es_esos_idot_hoz_a_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ae943e-df22-4650-985e-038aa7f57e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Borult_es_esos_idot_hoz_a_szerda","timestamp":"2021. március. 17. 06:15","title":"Hűvös, szeles időt hoz a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminiszter bírálta a jelentést. Korábban ukrán ügyészek szándékos emberölés miatt indítottak saját nyomozást a szerencsétlenség ügyében.","shortLead":"Az ukrán külügyminiszter bírálta a jelentést. Korábban ukrán ügyészek szándékos emberölés miatt indítottak saját...","id":"20210317_iran_ukran_utasszallito_lelovese_vegleges_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46071ef0-e044-41fa-a7ab-e6442df6d716","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_iran_ukran_utasszallito_lelovese_vegleges_jelentes","timestamp":"2021. március. 17. 22:11","title":"Emberi mulasztás miatt lőtték ki az ukrán utasszállítót a végleges iráni jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","shortLead":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","id":"20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2907f68-f675-407c-8091-924d5245636f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","timestamp":"2021. március. 17. 17:11","title":"Megtalálták az ellopott mezőörsi bádogrendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","shortLead":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","id":"20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744984a3-2eab-40c7-9013-834a703c84fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","timestamp":"2021. március. 18. 19:19","title":"Ha nem is hallott még róluk, de létezik szolárium egyesület és Gulyás Gergelyhez fordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bb0587-1d89-4d26-b6e7-2768d9908b52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki lehet posztolni egy ajtóra, mi hiányzik legjobban most Budapestből.","shortLead":"Ki lehet posztolni egy ajtóra, mi hiányzik legjobban most Budapestből.","id":"20210318_Nosztalgiakampany_indult_a_Bulinegyedben_a_Jovobe_Nyilo_Ajtonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2bb0587-1d89-4d26-b6e7-2768d9908b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0165a316-bf08-4fd6-850d-b6a89c5af8de","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nosztalgiakampany_indult_a_Bulinegyedben_a_Jovobe_Nyilo_Ajtonal","timestamp":"2021. március. 18. 11:13","title":"Pozitív nosztalgiakampány indult a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba keveredik saját zenekara társaságában. Igaz, rajzolt alakjukban.



","shortLead":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba...","id":"20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b3641-e278-457e-8229-98171285a0e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","timestamp":"2021. március. 18. 15:00","title":"Rajzfilmfigurává változott Balanyi Szilárd – klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fd3ba-88ca-49d5-b284-8309b72ab9bc","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210318_Marabu_Feknyuz_Vakcina_mutyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13fd3ba-88ca-49d5-b284-8309b72ab9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1546f66c-b0b3-4cdd-9e34-32dd15839f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Marabu_Feknyuz_Vakcina_mutyi","timestamp":"2021. március. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vakcina mutyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]