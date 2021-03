Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1921371-9bf8-4314-8652-74a766fb9eef","c_author":"Csányi Nikolett - Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évek óta sejtették, de tavaly ősszel be is bizonyosodott, hogy szennyezett a talaj Budakalász központjában az egykori textilgyár területén. A szennyezés nehezíti az egykori ipari terület hasznosítását, de problémát jelenthet a Szentendrei Regionális Déli Vízbázis számára is. A helyzet pontos felmérése és rendezése meghaladja a kisváros anyagi lehetőségeit.","shortLead":"Évek óta sejtették, de tavaly ősszel be is bizonyosodott, hogy szennyezett a talaj Budakalász központjában az egykori...","id":"20210320_budakalasz_ipari_szennyezes_budaflex_textilgyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1921371-9bf8-4314-8652-74a766fb9eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b831b81f-88c0-427d-bded-c835bc3da040","keywords":null,"link":"/zhvg/20210320_budakalasz_ipari_szennyezes_budaflex_textilgyar","timestamp":"2021. március. 20. 14:00","title":"Tanácstalan Budakalász, miből fogja kipucolni az olajszagú földet a városközpontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e1bb32-8bfa-4a63-b38f-ab95832f5c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kemény pillanatokat élt át a demokrata elnök.","shortLead":"Kemény pillanatokat élt át a demokrata elnök.","id":"20210319_joe_biden_lepcs_eleses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1e1bb32-8bfa-4a63-b38f-ab95832f5c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fe9b17-62f4-41db-a9e9-02db3951614e","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_joe_biden_lepcs_eleses","timestamp":"2021. március. 19. 20:49","title":"Joe Bidenen háromszor is kifogott egy lépcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0309b796-4be9-4690-9bac-a629e73180fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval közreadott kötet, lenyűgöző gondolatfutamokkal a festőművészetről.","shortLead":"Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval...","id":"202111_konyv__sajat_szemmel_david_hockney__martin_gayford_akepek_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0309b796-4be9-4690-9bac-a629e73180fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b968a873-3635-4a6f-98d1-e7211505fe96","keywords":null,"link":"/360/202111_konyv__sajat_szemmel_david_hockney__martin_gayford_akepek_tortenete","timestamp":"2021. március. 21. 13:45","title":"Kínai nagymesterek ihlették Rembrandtot? Erre is választ ad A képek története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és a műkereskedelemben. A Christie'snél most először kriptovalutában is lehetett fizetni. \r

","shortLead":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és...","id":"202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c411d61-c482-48e0-b76a-288aff36478b","keywords":null,"link":"/360/202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","timestamp":"2021. március. 21. 13:30","title":"Az induló ár hétszázezerszereséért ütötték le a digitális művészet csúcsalkotását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027deee7-da07-49d0-87d0-807124980799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyülekezéseken részt vevőket külön-külön is igazoltatták, mivel már a részvétel is szankciót von maga után.","shortLead":"A gyülekezéseken részt vevőket külön-külön is igazoltatták, mivel már a részvétel is szankciót von maga után.","id":"20210319_buntetes_marcios15_tuntetes_mi_hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027deee7-da07-49d0-87d0-807124980799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc851-470c-456b-b5c8-d52c012bc6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_buntetes_marcios15_tuntetes_mi_hazank","timestamp":"2021. március. 19. 18:24","title":"Milliós büntetést szabott ki a rendőrség a március 15-i illegális tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fab7dc5-ca44-44ff-80ba-fb0a3e8564c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mivel az állatok több testrésze hiányzott, nem zárható ki az illegális állatkereskedelem sem.","shortLead":"Mivel az állatok több testrésze hiányzott, nem zárható ki az illegális állatkereskedelem sem.","id":"20210321_Hat_megmergezett_oroszlan_tetemere_bukkantak_egy_ugandai_nemzeti_parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fab7dc5-ca44-44ff-80ba-fb0a3e8564c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e576de4-f524-4586-8577-ffcb38d8fb39","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Hat_megmergezett_oroszlan_tetemere_bukkantak_egy_ugandai_nemzeti_parkban","timestamp":"2021. március. 21. 14:09","title":"Hat megmérgezett oroszlán tetemére bukkantak egy ugandai nemzeti parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést kínálnak cégeknek. Az elmúlt egy évben még nagyobb lett az amúgy is nagy üzlet.","shortLead":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést...","id":"20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6abd12-28eb-4d57-9d48-5c3a21f56541","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","timestamp":"2021. március. 21. 14:42","title":"A koronavírus is kellett hozzá, hogy egy ír testvérpár cége beelőzze a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44248711-82c3-44c1-866f-2269e15498c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az újabb botrány nyomán tovább zuhan a CDU/CSU-pártszövetség népszerűsége.","shortLead":"Az újabb botrány nyomán tovább zuhan a CDU/CSU-pártszövetség népszerűsége.","id":"20210320_Spiegel_Csostul_jon_a_baj_a_nemet_konzervativokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44248711-82c3-44c1-866f-2269e15498c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4296bc9d-cab7-4129-9914-c1707896877c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Spiegel_Csostul_jon_a_baj_a_nemet_konzervativokra","timestamp":"2021. március. 20. 09:00","title":"Spiegel: Csőstül jön a baj a német konzervatívokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]