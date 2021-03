Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A tagállamok közvetlenül a gyártóktól rendelték meg az oltóanyagokat, az EU csak egy keretszerződést kötött – erről Sandra Gallina beszélt az Európai Parlament szakbizottsága előtt. Az igényelt mennyiségre, és a teljesítés részleteire vonatkozó információk a gyógyszergyártó cégek és a tagállami kormányok közötti megállapodásban szerepelnek.","shortLead":"A tagállamok közvetlenül a gyártóktól rendelték meg az oltóanyagokat, az EU csak egy keretszerződést kötött – erről...","id":"20210323_megrendelo_vakcina_beszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6871e-0f39-4099-a6ff-84b30755e79d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210323_megrendelo_vakcina_beszerzes","timestamp":"2021. március. 23. 16:25","title":"Újabb dokumentummal igazolja Brüsszel, hogy a kormány csúsztat a vakcinaszerződésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben, és a HIV vagy a hepatitisz C ellen is hatékony.","shortLead":"A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben, és a HIV vagy a hepatitisz C ellen...","id":"20210323_Pfizer_szajon_at_szedheto_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f06f89-325e-48d9-8ad3-ab17cb4bed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Pfizer_szajon_at_szedheto_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2021. március. 23. 18:33","title":"A Pfizer elkezdte tesztelni a szájon át szedhető koronavírus elleni gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem bosszút áll.","shortLead":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem...","id":"20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71518579-eaaf-46a1-aa79-87e9d97dffb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","timestamp":"2021. március. 22. 21:41","title":"Megvágta az ellenzéki képviselők tiszteletdíját, a sajátját nem csökkentette Komló fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja a pénzszórást, az éves hiány a GDP 7,7 százaléka, az államadósság 80,2 százalék lehet.","shortLead":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja...","id":"20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fd339d-d752-4b55-a399-6ba1f93a1ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","timestamp":"2021. március. 24. 11:10","title":"A jegybankinál pesszimistább előrejelzés érkezett 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Fidesz képviselőjének tiltakozására villámgyorsan reagált a kormány. Éjjel már törölték is a vitatott programot.","shortLead":"A Fidesz képviselőjének tiltakozására villámgyorsan reagált a kormány. Éjjel már törölték is a vitatott programot.","id":"20210323_balatonvilagos_szalloda_fidesz_program_witzmann","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b8d11e-c632-41a5-b6fa-b3b28f0804d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_balatonvilagos_szalloda_fidesz_program_witzmann","timestamp":"2021. március. 23. 08:51","title":"Nem épül meg a balatonvilágosi szállodaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb kezelését is segítené.","shortLead":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb...","id":"20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99912-6d5c-4cda-9bb2-a63ef67edd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","timestamp":"2021. március. 23. 08:03","title":"Jó hír az androidosoknak: gyorsabban jönnek-mennek majd az alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","shortLead":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","id":"20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98e8d9f-2b4b-4723-a386-c15a82fb8de7","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","timestamp":"2021. március. 24. 05:43","title":"Észak-Korea kilőtt két rakétát, miután Szöulba látogatott két amerikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c892bb-2e87-4598-9da4-2b8fb7a33c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap minisztériumi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az e heti látogatásnak köze lehet a nemrég engedélyezett Convidecia oltóanyaghoz.","shortLead":"A lap minisztériumi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az e heti látogatásnak köze lehet a nemrég engedélyezett...","id":"20210323_Magyarorszagra_jon_a_kinai_vedelmi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c892bb-2e87-4598-9da4-2b8fb7a33c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa84192f-fb2a-4887-98be-5c0f11848eed","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Magyarorszagra_jon_a_kinai_vedelmi_miniszter","timestamp":"2021. március. 23. 15:50","title":"Népszava: Magyarországra jön a kínai védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]