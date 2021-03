Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4701558-5be4-447d-a85e-380cd7e2b09f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tilos jelzés ellenére hajtott az átjáróba Nemeskér-Egyházasfalu megállóhelynél.

","shortLead":"A tilos jelzés ellenére hajtott az átjáróba Nemeskér-Egyházasfalu megállóhelynél.

","id":"20210326_halalos_baleset_vonat_gazolas_kerekparos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4701558-5be4-447d-a85e-380cd7e2b09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b464a-8979-4382-bf0e-ef0c7ff83d64","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_halalos_baleset_vonat_gazolas_kerekparos","timestamp":"2021. március. 26. 13:38","title":"Átjáróban gázolt halálra egy kerékpárost a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belgrádi kormányzat reagált arra, hogy a túlzsúfolt táborokban nehéz megtartani a távolságot, és a fertőzés is felütötte a fejét.","shortLead":"A belgrádi kormányzat reagált arra, hogy a túlzsúfolt táborokban nehéz megtartani a távolságot, és a fertőzés is...","id":"20210326_Szerbiaban_menekulttabor_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce79b03-2990-4c2c-a099-e56f8e801d93","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Szerbiaban_menekulttabor_oltas","timestamp":"2021. március. 26. 18:12","title":"Szerbiában elkezdték oltani a menekülttáborok lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A most létrejött lapkiadó többségi tulajdonosa a Corvinus Egyetem rektora, Lánczi András. Övé az az elhíresült mondat, hogy \"amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája\".","shortLead":"A most létrejött lapkiadó többségi tulajdonosa a Corvinus Egyetem rektora, Lánczi András. Övé az az elhíresült mondat...","id":"202112_european_conservative_a_mathias_corvinus_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83856de3-8a67-409c-baed-68e780405272","keywords":null,"link":"/360/202112_european_conservative_a_mathias_corvinus_kozeleben","timestamp":"2021. március. 27. 11:15","title":"Új folyóirat jelezheti a Fidesz helyezkedését az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0864f099-b07c-4546-8840-2d6c03fbd798","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől összesen öt egyetem marad állami fenntartásban.","shortLead":"Szeptembertől összesen öt egyetem marad állami fenntartásban.","id":"20210326_Navracsics_Tibor_pannon_egyetem_modellvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0864f099-b07c-4546-8840-2d6c03fbd798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47f57c3-a2cd-42b7-841b-144fe9e2dbbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Navracsics_Tibor_pannon_egyetem_modellvaltas","timestamp":"2021. március. 26. 17:06","title":"Navracsics Tibor vezeti a modellváltó Pannon Egyetem kuratóriumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2000fc-b248-438b-822b-411c9e9c7e72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közvetlenül a rendőrök előtt szabálytalankodott két autós Székesfehérváron.","shortLead":"Közvetlenül a rendőrök előtt szabálytalankodott két autós Székesfehérváron.","id":"20210327_Ritka_rossz_helyet_valasztott_szabalytalankodasra_ez_a_ket_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2000fc-b248-438b-822b-411c9e9c7e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8231d2-bd67-4f89-920c-cfd2c4ebd9f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Ritka_rossz_helyet_valasztott_szabalytalankodasra_ez_a_ket_autos","timestamp":"2021. március. 27. 09:19","title":"Ritka rossz helyet választott szabálytalankodásra ez a két autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gomolyfelhős, napos időt követően nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő estére már többnyire erősen felhős ég lesz a jellemző. ","shortLead":"A gomolyfelhős, napos időt követően nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő estére már többnyire erősen...","id":"20210327_Jonnek_a_felhok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c37cd4-5fe8-4e9c-b944-df44cd4ccafc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Jonnek_a_felhok","timestamp":"2021. március. 27. 17:06","title":"Jönnek a felhők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5091a737-645d-49d6-a946-43e49c323ee4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A robbanás pusztításáról videó is készült.","shortLead":"A robbanás pusztításáról videó is készült.","id":"20210327_Heten_serultek_meg_a_felrobbant_csepeli_gyorsbufeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5091a737-645d-49d6-a946-43e49c323ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404031fd-3477-4da4-93d6-f8e92d4453f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Heten_serultek_meg_a_felrobbant_csepeli_gyorsbufeben","timestamp":"2021. március. 27. 09:18","title":"Heten sérültek meg a felrobbant csepeli gyorsbüfében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482ba4e9-bb69-4c44-bb55-3a2186cf45fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a Cullinan külsejét visszafogottnak találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a Cullinan külsejét visszafogottnak találják.","id":"20210326_vilagito_hutoracsot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_cullinan_szabadidoauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=482ba4e9-bb69-4c44-bb55-3a2186cf45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34406609-61b7-455c-9404-4333520e1410","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_vilagito_hutoracsot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_cullinan_szabadidoauto","timestamp":"2021. március. 26. 11:21","title":"Világító hűtőrácsot kapott a hatalmas Rolls-Royce szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]