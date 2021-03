Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f84065f6-e270-4dc8-a116-6890024d556a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tízfős, nemzetközi zenészekből álló csapattal rögzítette új, Book of Navi című lemezét a Moped Loewen. Az album a hvg.hu-n már meg is hallgatható.



","shortLead":"Tízfős, nemzetközi zenészekből álló csapattal rögzítette új, Book of Navi című lemezét a Moped Loewen. Az album...","id":"20210326_Itt_a_Profeta_konyve__Moped_Loewen__albumpremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84065f6-e270-4dc8-a116-6890024d556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41827dc1-fb27-49bd-be4e-b8884592f8c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Itt_a_Profeta_konyve__Moped_Loewen__albumpremier","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Itt a Próféta könyve – Moped Loewen-albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szer Kanadában már megkapta a törzskönyvi engedélyt, most az unió és az Egyesült Államok van soron.","shortLead":"A szer Kanadában már megkapta a törzskönyvi engedélyt, most az unió és az Egyesült Államok van soron.","id":"20210326_EMA_Richter_Mithra_fogamzasgatlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cf4bee-50eb-43d2-8cd3-f13470ce4b17","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_EMA_Richter_Mithra_fogamzasgatlo","timestamp":"2021. március. 26. 17:10","title":"Pozitív véleményt adott ki az EMA a Richter és a Mithra új fogamzásgátlójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki a köznevelési államtitkár nyilatkozatából.","shortLead":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki...","id":"20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccec51b-6cb0-41f5-9b88-d9aa9e99e9c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","timestamp":"2021. március. 26. 11:29","title":"Maruzsa a tanároknak: Hétfő éjfélig regisztráljanak, ha oltást akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d186b7-105d-4240-ae05-6e94f348f637","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina érkezése után kirobbant ellentétek a kormány szétesését vetítik előre. A magyar pártok viszont a jelek szerint összefogtak.","shortLead":"A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina...","id":"20210325_Valsag_szovetseg_es_bizonytalansag__szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d186b7-105d-4240-ae05-6e94f348f637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e4c1fe-ab2f-425a-bd8f-4681cc2afcf3","keywords":null,"link":"/360/20210325_Valsag_szovetseg_es_bizonytalansag__szlovakia","timestamp":"2021. március. 25. 16:30","title":"Már nemzetbiztonsági kockázatot jelent a kormányzati káosz Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal ütötték a tartályukat.","shortLead":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal...","id":"20210326_polip_alom_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7de457-8413-408e-a840-5634973fc9d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_polip_alom_kutatas","timestamp":"2021. március. 26. 17:14","title":"Lehet, hogy a polipok is álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kismamák a második, vagy a harmadik trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, az ismétlő oltást pedig a szülést követően.","shortLead":"A kismamák a második, vagy a harmadik trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, az ismétlő oltást pedig a szülést...","id":"20210327_Matol_a_varandos_es_szoptato_nok_extra_oltoponton_kerhetik_a_koronavirus_elleni_vedooltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b53c1-1bb6-4b05-92a7-18d7958d0f4c","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Matol_a_varandos_es_szoptato_nok_extra_oltoponton_kerhetik_a_koronavirus_elleni_vedooltast","timestamp":"2021. március. 27. 08:37","title":"Mától a várandós és szoptató nők extra oltóponton kérhetik a koronavírus elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6405e483-f391-41c6-bc96-1e826b6d8c48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ország mind a 47 prefektúrájába elviszik a tavaly, Olümpiában fellobbant lángot, tízezren futnak vele.","shortLead":"Az ország mind a 47 prefektúrájába elviszik a tavaly, Olümpiában fellobbant lángot, tízezren futnak vele.","id":"20210325_tokio_olimpia_fukusima_faklya_valtofutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6405e483-f391-41c6-bc96-1e826b6d8c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10bc4b2-818e-491f-8ca4-4b43079494f3","keywords":null,"link":"/sport/20210325_tokio_olimpia_fukusima_faklya_valtofutas","timestamp":"2021. március. 25. 11:27","title":"Elindult Fukusimából Tokióba az olimpiai láng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt sohasem szabad feladni – mondja Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, akinek legutóbbi írásait Töprengések címen a HVG Könyvek adta ki.","shortLead":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt...","id":"202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9c3824-5e26-4010-a7c7-7a2001f0f8ca","keywords":null,"link":"/360/202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","timestamp":"2021. március. 26. 06:30","title":"Kornai János: Irreálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]