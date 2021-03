Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest. A legújabb hírek szerint az iPhone 13 esetén a szenzorszigetet érinti majd a módosítás.","shortLead":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest...","id":"20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3442fba-bba0-4114-a565-0506287f3744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","timestamp":"2021. március. 29. 10:03","title":"Szembetűnő változás lesz az iPhone 13-akon, sokan örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a felmelegedés.","shortLead":"Folytatódik a felmelegedés.","id":"20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417a3e27-cf29-40e3-a375-0adda92512bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","timestamp":"2021. március. 29. 05:10","title":"Húsz fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester, míg Fürjes Balázs Budapest-államtitkár arról beszélt, tervezik a buszsávok bővítését. A két politikus online fogadóórájáról az ATV számolt be.","shortLead":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán...","id":"20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db188db-e5ac-4453-81ec-5533ad346f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","timestamp":"2021. március. 27. 18:56","title":"Így kezelnék az agglomerációból Budára beözönlő járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a72e80c-023c-4973-a186-614e19f088ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint az intézet így majd a legmodernebb körülmények között végezheti a feladatait. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az intézet így majd a legmodernebb körülmények között végezheti a feladatait. ","id":"20210328_OGYEI_Szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a72e80c-023c-4973-a186-614e19f088ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4767748a-d340-4541-9c88-1cdb9a9fc569","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210328_OGYEI_Szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz","timestamp":"2021. március. 28. 22:03","title":"Az OGYÉI költözhet a Szabolcs utcai hajléktalankórház helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel a harcot a 3-as BMW és az Audi A4 ellen. Ezúttal a leggyengébb, legolcsóbbnak ígérkező B3-as változatát próbáltuk ki. ","shortLead":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel...","id":"20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af035661-f918-414e-97f2-4cf720dc3d67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. március. 28. 17:00","title":"Hogy mondják svédül, hogy utolsó mohikán? Teszten a lágyhibrid Volvo S60 B3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154df56f-d93d-45f9-9705-e3dbb0d3595f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dühösen és elkeseredetten fogadta Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja, hogy egy meg nem adott gól miatt csapata csak 2-2-es döntetlent játszott Szerbiában a jövő évi, katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának szombati játéknapján.","shortLead":"Dühösen és elkeseredetten fogadta Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja, hogy egy meg nem adott gól miatt...","id":"20210328_Nem_csoda_hogy_Ronaldo_kiakadt_amikor_ezt_nem_adtak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=154df56f-d93d-45f9-9705-e3dbb0d3595f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d932eb18-f4cb-4b81-8545-22df0b69beae","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Nem_csoda_hogy_Ronaldo_kiakadt_amikor_ezt_nem_adtak_meg","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Nem csoda, hogy Ronaldo kiakadt, amikor ezt nem adták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új, csúcskategóriás televíziója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új...","id":"20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07228b57-e69a-4d9d-8225-88355794f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. március. 27. 20:00","title":"Teszten a Samsung új szupertévéje, Mini LED-ekkel és napelemes távirányítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5ea48d-0b8d-447c-8bcc-eb580f4963e3","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az 1871-es népfelkelés megrengette a társadalmi hierarchiát és jelentős közéleti szerephez juttatta a nőket is. Emancipációtörténeti szempontból ez kulcsfontosságú, bár az, hogy választójogot kapjanak, akkor még szóba sem jött.\r

","shortLead":"Az 1871-es népfelkelés megrengette a társadalmi hierarchiát és jelentős közéleti szerephez juttatta a nőket is...","id":"202112__parizsi_kommun__osemancipacio__nok_aszoszeken__reszveteluket_fejeztek_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5ea48d-0b8d-447c-8bcc-eb580f4963e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab20ee8-e93d-420d-ae63-d1542e76c959","keywords":null,"link":"/360/202112__parizsi_kommun__osemancipacio__nok_aszoszeken__reszveteluket_fejeztek_ki","timestamp":"2021. március. 27. 16:00","title":"„A nőkkel történt valami” – 150 éve az egyenjogúság forradalma is volt a párizsi kommün","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]