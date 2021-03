Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy forgalmas celebüzlet és a kormánynak a vidéki üzletek megmentését célzó gazdasági csomagja révén is szó esett a kisboltokról az elmúlt hetekben. A sokszor néhány alkalmazottal működő kereskedések történetének máig ható fejezete a hatvanas évek végén kezdődött. Retróvilág, retrókereskedelem, első rész. Egy forgalmas celebüzlet és a kormánynak a vidéki üzletek megmentését célzó gazdasági csomagja révén is szó esett a kisboltokról az elmúlt hetekben. 2021. március. 30. 07:00 „Húsz dekával több lett, maradhat?" A vidéki kisboltok nyomában

770 millió forintot fizettek az új elektromos Hummer első példányáért
2021. március. 29. 11:21
Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.

Kórháznak épít kvantumszámítógépet az IBM, ez lehet a világ első ilyen eszköze
2021. március. 30. 17:03
Az IBM és a Cleveland Clinic együttműködési megállapodásának köszönhetően hamarosan elkészülhet a világ első, „kiskereskedelmi" forgalomba szánt kvantumszámítógépe.

A litvánok nem engednék be az orosz vakcinával oltottakat
2021. március. 29. 17:05
Litvánia nagykövete szerint csak az uniós hatóságok által jóváhagyott vakcinákra építkezve lehet oltási igazolványokról beszélni. Az Apple-t viszont olyannyira zavarja ez, hogy a gyártósori munkát is képes átszervezni miatta. Drákói szigorral akadályozná meg az Apple, hogy idő előtt kitudódjon, min dolgozik
2021. március. 30. 11:03
Az új termékek fejlesztése mindig vonzza a kíváncsi szemeket. Az Apple-t viszont olyannyira zavarja ez, hogy a gyártósori munkát is képes átszervezni miatta. Vajon ezek közül kerülhetnek majd ki az újranyitás részvénypiaci nyertesei? A légiközlekedés, a szálloda- vagy akár az étteremláncok? Honics István, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettese és Boér Levente befektetési igazgató elemzi az esélyeket.

Hat hónapos túlélőt találtak az összeomlott kairói lakóház romjai között
2021. március. 29. 05:57
A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg. Pár éve még lehetetlennek tűnt: kérdezzen magyarul az Arcanum mesterséges intelligenciájától
2021. március. 29. 08:03
Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják. A mesterséges intelligenciára alapuló rendszer ugyan nem hibátlan, de magyar nyelven az első ilyen szintű megvalósítása az értő keresésnek.