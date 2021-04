Vasárnapra virradóra négy betörő támadta meg Bernard Tapie-t és feleségét – számolt be a francia sajtó. A 78 éves üzletembert és 70 éves feleségét Combs-la-Ville-i otthonukban érte az agresszió. A betőrők egy ablakon keresztül hatoltak be a házba, kijátszva az őröket, a ház lakóit elektromos kábellel kötözték meg, a rákkal küzdő Tapie-t egy bottal fejbe is verték, Dominique Tapie-t pedig arcon vágták és a hajánál fogva rángatták a betörők, akik azt próbálták megtudni, hol tartják értékeiket. Miután nem találtak semmit, néhány ékszerrel és két karórával elmenekültek, Dominique Tapie-nak pedig sikerült kiszabadítania magát és a szomszédoktól kért segítséget. Az üzletembert otthonában ápolják, feleségét megfigyelésre kórházba szállították, de már ő is otthon van.

Bernard Tapie üzletember rövid ideig miniszterként is működött Francois Mitterand kormányában. A kilencvenes években tett szert nemzetközi hírnévre, az Olympique Marseille elnökeként egy bundabotrány miatt, majd a szintén a tulajdonában levő Adidas eladása után egy korrupciós ügybe keveredve. A sportszergyártó eladása után a francia állam 403 millió euró kártérítést ítélt meg neki 2008-ban azzal az indokkal, hogy a bank alulértékelte a céget. A párizsi fellebbviteli bíróság később az összeg visszafizetésére kötelezte, Christine Lagarde-ot pedig, aki akkor pénzügyminiszterként volt tagja a francia kormánynak, hanyagságért ítélték el. Tapie az ítélet ellen fellebbezett, az ügy tárgyalása máig nem zárult le. Vezető képünkön az üzletember látható az ügy tárgyalásának első napján, 2020 októberében.