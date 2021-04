Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új jelentéssel igyekszik megmutatni azt, miként szorul vissza azoknak a videóknak a nézettsége, amelyek nem valók a YouTube-ra.","shortLead":"A Google egy új jelentéssel igyekszik megmutatni azt, miként szorul vissza azoknak a videóknak a nézettsége, amelyek...","id":"20210407_youtube_felhasznalasi_felteltelek_atlathatosagi_jelentes_violataive_view_rate_vvr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21bbb9b-ef5c-40b7-b78b-72502a89317f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_youtube_felhasznalasi_felteltelek_atlathatosagi_jelentes_violataive_view_rate_vvr","timestamp":"2021. április. 07. 15:03","title":"Bejött a YouTube húzása, egyre kevesebben néznek káros videókat az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CIB Befektetési Alapkezelő felveszi anyavállalata nevét, de a CIB Bank marad.","shortLead":"A CIB Befektetési Alapkezelő felveszi anyavállalata nevét, de a CIB Bank marad.","id":"20210408_nevet_valt_a_cib_eurizon_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7725b57b-6404-4122-89ad-d251b2d131c5","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_nevet_valt_a_cib_eurizon_lesz","timestamp":"2021. április. 08. 18:20","title":"Nevet vált a CIB alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a koronavírust megállító tablettával és a fertőzést megelőző orrspray-vel is kísérleteznek Szlávik János szerint.","shortLead":"Már a koronavírust megállító tablettával és a fertőzést megelőző orrspray-vel is kísérleteznek Szlávik János szerint.","id":"20210407_szlavik_janos_vedettseg_astrazeneca_posztcovid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df811485-23e6-4ef9-b0b7-7d03e8957838","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_szlavik_janos_vedettseg_astrazeneca_posztcovid","timestamp":"2021. április. 07. 21:36","title":"Szlávik: Hiszem, hogy idén lesz a kezünkben gyógyszer, amit beadok a betegnek, és meggyógyul ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","shortLead":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","id":"20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de587c5-111a-43b8-b44b-4b7db2c53a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","timestamp":"2021. április. 07. 07:27","title":"Megszűnhet a kerékpárút kötelező használata a bicikliseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelkeretet ad Magyarország Tádzsikisztánnak és konzulátust is nyitottak.","shortLead":"Hitelkeretet ad Magyarország Tádzsikisztánnak és konzulátust is nyitottak.","id":"20210407_Szijjarto_Peter_tadzsik_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c4b926-83cd-4811-9856-e57e0aa450bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_Szijjarto_Peter_tadzsik_magyar","timestamp":"2021. április. 07. 17:25","title":"Szijjártó Péter új lendületet adna a tádzsik–magyar kapcsolatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét még inkább meghozta a kedvet a kertészkedéshez. De hogyan lássunk neki a balkonkert kialakításának?","shortLead":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű...","id":"20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e96f26-5de1-4798-a76e-4bd078fd9dde","keywords":null,"link":"/zhvg/20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","timestamp":"2021. április. 07. 20:00","title":"Muskátli helyett paradicsom: a koronavírus-járvány a kertészkedést is átalakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","shortLead":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","id":"20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3b95eb-d0e9-4eba-9de2-c5f81ceb0049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","timestamp":"2021. április. 08. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: a Toyota GR Yaris a Nordschleifén is bizonyított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]