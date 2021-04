Megfulladna az ágazat újranyitás nélkül - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Főleg vidéken a korlátozások kijátszásával próbálkoznak sokan, most is rendszeresek az üzleti útnak bejegyzett telt házas hétvégék - tette hozzá.

„Eljutottunk az utolsó levegővételig, ami azt jelenti, hogy a járványügyi helyzethez és a lakosság védettségéhez igazított újranyitás nélkül már megfulladhatna az ágazat”

– mondta a Magyar Nemzetnek Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) általános alelnöke. Szerinte a szálláshelyek május elejére felkészülhetnek arra, hogy újrainduljon a belföldi turizmus, ehhez viszont gyorsan el kell érni a magas átoltottsági szintet.

Budapest helyzete még nehezebb, „a fővárost csak belföldi vendégekkel megmenteni nem lehet” – tette hozzá.

Vidéken már jó ideje és most is jellemző a feketén történő szobakiadás – mondta el. A szervezet rengeteg jelzést kapott, hogy a magán-szobakiadók, vendégházak, panziók üzemeltetői kijátsszák a korlátozásokat, és saját ellenőrzéseik is megerősítették, sok helyen úgy bonyolítanak telt házas hétvégéket, hogy a szobákat baráti társaságoknak adják ki, ám azt üzleti útként jegyzik be, ami a bezárás alatt is engedélyezett szolgáltatás.