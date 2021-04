Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"250ff65d-6671-4027-95a5-3fa6fd248085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem okozott nagy meglepetést a CounterPoint Research minap publikált felmérése: az idei év első hónapjában messze az Apple telefonjai voltak a legkeresettebbek a világon.","shortLead":"Nem okozott nagy meglepetést a CounterPoint Research minap publikált felmérése: az idei év első hónapjában messze...","id":"20210414_counterpoint_research_felmeres_legnepszerubb_telefon_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250ff65d-6671-4027-95a5-3fa6fd248085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdae70f-363f-41a3-84f0-b84a74886b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_counterpoint_research_felmeres_legnepszerubb_telefon_2021","timestamp":"2021. április. 14. 09:03","title":"Melyik telefonért rajong leginkább a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7ca759-3112-43ec-b13e-c81ca9021d0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hank Azaria állítása szerint nem gondolt bele, hogy a karakter sztereotip megjelenítése sok indiait sérthet.","shortLead":"Hank Azaria állítása szerint nem gondolt bele, hogy a karakter sztereotip megjelenítése sok indiait sérthet.","id":"20210414_Bocsanat_indiai_Apu_Simpson_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ca759-3112-43ec-b13e-c81ca9021d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f05413-434f-4500-b38b-74f46ed784ff","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Bocsanat_indiai_Apu_Simpson_csalad","timestamp":"2021. április. 14. 16:11","title":"Minden indiaitól bocsánatot kért a színész, aki 20 évig volt Apu hangja a Simpson családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették meg az ellenséges katonákat.","shortLead":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették...","id":"20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df06815-425b-4a68-8e10-278142af0d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","timestamp":"2021. április. 13. 21:41","title":"Fajgyűlöletet látnak az örmények az azeriek háborús panoptikumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617bd875-5233-4cb1-b867-3d97f328cb0c","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Megkapja jutalmát a helyezkedő szolga, és még prédikálhat is a konc felett. Vélemény. ","shortLead":"Megkapja jutalmát a helyezkedő szolga, és még prédikálhat is a konc felett. Vélemény. ","id":"20210414_Dobszay_Janos_Spirit_FM_lelketlenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=617bd875-5233-4cb1-b867-3d97f328cb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af13766d-ae50-4576-8079-e3edc7a1ad37","keywords":null,"link":"/360/20210414_Dobszay_Janos_Spirit_FM_lelketlenul","timestamp":"2021. április. 14. 16:00","title":"Dobszay János: Spirit FM, lelketlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A minisztérium 2023 végén költözhet be az új épületbe.","shortLead":"A minisztérium 2023 végén költözhet be az új épületbe.","id":"20210414_penzugyminiszterium_var_epulet_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a75aad-3d3c-4931-8583-78270361c562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_penzugyminiszterium_var_epulet_felujitas","timestamp":"2021. április. 14. 09:06","title":"55 milliárdba kerül a Pénzügyminisztérium várbeli épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020 januárjában lezárták. A vírusválság ugyanakkor rendkívüli mértékben megviseli a világtól elzárkózó kommunista diktatúrát – derül ki a BBC és a Deutsche Welle összeállításaiból.","shortLead":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020...","id":"20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52976151-93ce-472c-8778-ea2d84a0587b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","timestamp":"2021. április. 13. 15:02","title":"Rég nem látott válságba kerülhetett Észak-Korea a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szlovákiában előkerült egy hitelesnek mondott állambiztonsági dokumentum, amely szerint Andrej Babis a kommunizmusban ügynök volt. A cseh miniszterelnökről évek óta állítják ezt, ő következetesen tagad.","shortLead":"Szlovákiában előkerült egy hitelesnek mondott állambiztonsági dokumentum, amely szerint Andrej Babis a kommunizmusban...","id":"20210413_andrej_babis_der_spiegel_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077a73f1-2c3f-4aad-8ed1-bbfea399bc8d","keywords":null,"link":"/360/20210413_andrej_babis_der_spiegel_lapszemle","timestamp":"2021. április. 13. 08:20","title":"Der Spiegel: A cseh kormányfő újabb ügynökváddal és a bukással néz szembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár már jó 30 év telt el a rendszerváltás óta, Paul Lendvai nem túl sok biztatót tapasztal az Oderától, illetve a Lajtától keletre, sem a politikai stabilitás, sem a gazdasági felzárkózás kapcsán. A magyar származású szakértő, aki immár az osztrák külpolitikai újságírás doyenje, a Der Standard megjelent szokásos heti elemzésében sorra veszi az érintett országokat.","shortLead":"Bár már jó 30 év telt el a rendszerváltás óta, Paul Lendvai nem túl sok biztatót tapasztal az Oderától, illetve...","id":"20210414_Paul_Lendvai_Sotet_kilatasok_KeletEuropaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290b0753-9cab-47b0-9668-977e46835f33","keywords":null,"link":"/360/20210414_Paul_Lendvai_Sotet_kilatasok_KeletEuropaban","timestamp":"2021. április. 14. 07:38","title":"Paul Lendvai: Sötét kilátások Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]