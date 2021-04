Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülkeforradalom helyett jogállami forradalmat kell vívnia a mai ellenzéknek, ha a választást megnyerve valóban kormányozni akar - írja e heti számában a HVG. Az Orbán-kormány már nemcsak a vagyont menti ki, hanem az államot is: kiskirályok feudális anarchiájára készül. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Fülkeforradalom helyett jogállami forradalmat kell vívnia a mai ellenzéknek, ha a választást megnyerve valóban...","id":"20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22dc150-1bac-41a7-bcae-52ff884fd7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban","timestamp":"2021. április. 14. 17:25","title":"\"Rosszabb, mint a privatizáció\" - belülről is bírálják a kormány példátlan vagyonkimentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","shortLead":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","id":"20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ddc88a-5031-4470-a43f-3d48fe0035a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. április. 14. 17:03","title":"Különleges fényképezőgépet készít a tokiói olimpiára a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és filmrendezőjét, Roberto Benignit.","shortLead":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és...","id":"20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc61bf-6a1a-4146-b3f8-d39c15f94006","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2021. április. 15. 14:03","title":"Roberto Benigni életműve végre kiérdemelte az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent...","id":"20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfc7b40-1e0f-465a-8efe-d8ef8679b5b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. április. 16. 06:43","title":"Egyéves csúcsára ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","shortLead":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","id":"20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dc11b2-cb70-4abb-b382-c61dda619a59","keywords":null,"link":"/sport/20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. április. 15. 12:25","title":"Dárdai Pál és egyik segítője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig beoltottaknak összesen egy százaléka betegedett meg, a cél pedig a lakosság hatvan százalékának a beoltása. A kínai vakcinából nem kell harmadik dózis, Gulyás Gergely szerint a Sinopharm még hatásosabb is, mint a nyugati oltóanyagok, de a Szputnyik is jobb.","shortLead":"Az eddig beoltottaknak összesen egy százaléka betegedett meg, a cél pedig a lakosság hatvan százalékának a beoltása...","id":"20210415_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd59410-b0f6-48a3-b838-f2bfa050c8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 15. 11:11","title":"Gulyás Gergely: A kínai vakcina hatásosabb, mint a nyugatiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","shortLead":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","id":"20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d29d2bb-d17a-4388-8610-eece02ba1df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","timestamp":"2021. április. 15. 12:02","title":"Élete végéig fegyházba kerülhet a férfi, aki megölt két villanyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd0969c-cf28-4cf8-830b-d0a2665288ff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"És az ígéretek szerint ez még csak a kezdet. ","shortLead":"És az ígéretek szerint ez még csak a kezdet. ","id":"20210414_Szlovakia_Csehorszag_Netrisk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd0969c-cf28-4cf8-830b-d0a2665288ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19c6196-2f07-4297-96a9-4b0536fb7ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Szlovakia_Csehorszag_Netrisk","timestamp":"2021. április. 14. 17:35","title":"Szlovákiában és Csehországban terjeszkedik a Netrisk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]