[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A választási kampány, illetve maga a szavazás állhat a járvány ismételt berobbanásának hátterében. ","shortLead":"A választási kampány, illetve maga a szavazás állhat a járvány ismételt berobbanásának hátterében. ","id":"20210423_peru_fertozes_elhunyt_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fce26-b62f-4e2a-8da5-7d5ce48c6d1c","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_peru_fertozes_elhunyt_koronavirus","timestamp":"2021. április. 23. 19:34","title":"Peruban átlagosan ötpercenként valaki belehal a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","shortLead":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","id":"20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd60c54c-4770-4a67-a3bb-9abb19fc36a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","timestamp":"2021. április. 24. 17:10","title":"Landolt a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","id":"20210423_koronavirus_mutacio_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630314e-75eb-4410-bc2b-ac803fa51566","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_koronavirus_mutacio_india","timestamp":"2021. április. 23. 17:09","title":"Mit lehet tudni az új, „kétszeresen mutáns” koronavírus-változatról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt kérdezi az ellenzék Törökországban, ahol a gazdasági válság már évek óta csökkenti az életszínvonalat és Erdogan népszerűségét.","shortLead":"Ezt kérdezi az ellenzék Törökországban, ahol a gazdasági válság már évek óta csökkenti az életszínvonalat és Erdogan...","id":"20210423_Hova_tunt_a_torok_nemzeti_bank_128_milliard_dollarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fa15e-4ce0-453e-8068-f9ba4f9c8240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_Hova_tunt_a_torok_nemzeti_bank_128_milliard_dollarja","timestamp":"2021. április. 23. 14:48","title":"Hova tűnt a török nemzeti bank 128 milliárd dollárja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Domino's és a Nuro nevű amerikai startup cégek a héten \"autonóm\" pizzafutár-szolgáltatást indítottak Houstonban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy a Nuro R2 önvezető kiszállító járművel szállítsák ki a pizzát.","shortLead":"A Domino's és a Nuro nevű amerikai startup cégek a héten \"autonóm\" pizzafutár-szolgáltatást indítottak Houstonban...","id":"20210425_Amikor_mar_pizzafutar_sem_kell_a_pizza_kiszallitasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5293b071-d067-43ec-acb2-c61372e4a47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Amikor_mar_pizzafutar_sem_kell_a_pizza_kiszallitasahoz","timestamp":"2021. április. 25. 12:15","title":"Amikor már pizzafutár sem kell a pizza kiszállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","shortLead":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","id":"20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3ce681-7e87-4599-90e2-3549daa21682","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","timestamp":"2021. április. 24. 06:41","title":"Eladó egy alig 200 kilométert futott 31 éves ralilegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös beoltottnál járunk majd; átírja a kormány a költségvetést; megjelent, majd azzal a lendülettel össze is omlott az európai foci nagy reformterve. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös...","id":"20210425_Es_akkor_nyitas_jarvany_koltsegvetes_szuperliga_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5c9ad8-5824-459f-bc33-f219ede00ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Es_akkor_nyitas_jarvany_koltsegvetes_szuperliga_balaton","timestamp":"2021. április. 25. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor egy korsó sörrel ünnepelheti a Felcsút ezüstérmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]