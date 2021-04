Amint meglesz a 4 millió beoltott Magyarországon, kinyithatnak többek között a szállodák is, azóta már ennek a szabályait is véglegesítette a kormány: a döntés szerint a szállodák csak a koronavírus elleni védettségi igazolvány bemutatásával látogathatók, amit a helyiség üzemeltetője vagy a szolgáltatás nyújtója ellenőriz. Aki ezt nem teszi meg, 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújtható, de egy évre akár be is zárathatják a helyet. A rendeletbe beleírták azt is, hogy a védettségi igazolvány közokirat, azzal csalni tehát következménnyel jár.

© MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Szinte még meg sem jelent az újranyitásról szóló szabályozás a Magyar Közlönyben, máris volt olyan szálláshely, amelyik a Facebookon jelezte, nem ért egyet azzal, hogy csak azokat fogadhassa, akik már kaptak védettségi igazolványt. Egyikük, egy szilvásváradi nyaralóhely közösségi oldalán azt írta, miután többen is jelezték, hogy lemondják meglévő foglalásukat, mert nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, úgy döntöttek, nem kérik ezt a dokumentumot.

Nálunk ez nem probléma! Biztos, hogy mi nem kérünk védettségi igazolványt! Azon túli, hogy nincs is erre semmiféle jogosultságunk, nem szeretnénk bármiféle megkülönböztetésben tevőlegesen részt venni!

– fogalmaznak.

© hvg.hu

Karsai Dániel alkotmány- és emberi jogokkal foglalkozó ügyvéd korábban a hvg.hu-nak azt mondta, önmagában attól, hogy a koronavírus elleni oltás nem kötelező, még nem diszkriminatív védettségi igazolványhoz kötni bizonyos jogok gyakorlását. A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet viszont azért bírálta a szabályozást, mert a kártyát már pár nappal az oltás után megkapják az emberek, amikor a vakcinák többségénél még nem alakul ki megfelelő szintű védettség.

Egy nevét nem vállaló forrásunk egyetért azzal, hogy el kell kérni a vendégektől a védettségi igazolványt, noha szerinte ez „a gyakorlatban akár problémás is lehet”. A hvg.hu-nak azt mondja,

nem vagyunk kereskedelmi hatóság, ezért necces lesz alkalmazni. Eszközünk sincs ahhoz, hogy elkérhessük ezeket az igazolványokat, úgyhogy a vendég belátására van bízva, megmutatja-e vagy sem.

Szállodák a szakadék szélén

A magyarországi szállodák tavaly november óta vannak zárva, kizárólag üzleti ügyben utazókat, illetve oktatásra érkezőket fogadhatnak. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a bevételek visszaesése százmilliárdokban mérhető. Flesch Tamás azt mondja, a miniszterelnök bejelentése óta „erőteljesen elindultak a foglalások”. A szakember bízik abban, hogy az idei nyári szezon legalább olyan erős lesz, mint a tavalyi volt.

© Túry Gergely

Beszélt arról is, hogy míg egy családi panzió akár azonnal nyithat, egy nagyobb szállodának legalább két hét kell, mire felkészül a nyitásra, „a medencét fel kell tölteni, új munkaruha kell, nem is beszélve a dolgozókról” – fogalmaz a szövetség elnöke. Ez azt jelenti, hogy ha tegyük fel, szombatra meglesz a 4 millió beoltott és kinyithatnak a szállodák, a tulajdonosok úgy számolnak, hogy május közepén, 15-20-a környékén tudnak leghamarabb olyan vendégeket fogadni, akik szabadidős céllal érkeznek, nem pedig oktatásival vagy üzletivel.

A legnagyobb fejtörést az okozza, honnan lesz elég szakképzett munkaerő,

elment a szakma fele máshova dolgozni,

és az ágazat vezetőinek egyelőre fogalmuk sincs, ki és mennyiért lesz hajlandó visszajönni. Flesch Tamás szerint már a terasznyitásnál is megmutatkozott a munkaerőhiány, és „a szállodákban sem lesz ez másként”. Magyarországon, a teljes turisztikai szektorban 400 ezer ember dolgozott az új típusú koronavírus megjelenése előtt, és az elnök szerint 25-30 ezer dolgozó hiányzik csak a szállodákból. „Sokan visszajönnek, mert szeretik a szakmát, csomóan viszont még várnak, mert bizonytalannak érzik a helyzetet” – hangsúlyozza.

Flesch Tamás szerint az emberek többsége egészen biztosan a saját országában tölti majd a nyarat, „ez viszont meghatározza a budapesti szállodák helyzetét”. A szakember azzal számol, hogy őszig Budapesten alig akad majd foglalás a szállodákban. „Csak akkor lehet itt valami, ha nyitnak a határok” – mondja, hozzátéve, már az is nagy segítség lenne, ha a környező országokkal kötne a magyar kormány megállapodást, lehetővé téve az autós turizmust, "ez segítene a túlélésben".

Flesch Tamás © MTI / Mónus Márton

Budapesttel mi lesz?

A korlátozások kezdetekor magyar vendégeink voltak, mára ők is elfogytak. Ebből kifolyólag megéri nyitnunk határnyitás előtt is, mert legalább a Budapesten dolgozó magyarokat el tudjuk szállásolni, akiknek van szerződésük és negatív tesztjük

- mondja Csobor Kata, az Akácfa utcai Das Nest Budapest tulajdonosa.

Egy másik fővárosi szállodalánc, a Mellow Mood Hotels januárban még arról tájékoztatta a hvg.hu-t, hogy különösen nehéz helyzetben van: "az üzleti, gazdasági és oktatási céllal utazók egyértelműen nem jelentenek elegendő forgalmat". Blandl Judit igazgató megkeresésünkre akkor azt írta, hogy a 2020-as árbevétel alig 9 százaléka volt a 2019-ben elértnek, "ez korábban soha nem látott veszteség a cégcsoport történetében". Noha kaptak bértámogatást és a meghiúsult foglalások 80 százalékát is kompenzálták, még így is nehéz helyzetbe került a cég, amit csak tovább nehezített a bizonytalanság a nyitás várható időpontjáról.

Úgy látta, hogy a szektornak átgondolt, a visszaépülést segítő, szakmai fórumokon is egyeztetett rövid- és hosszútávú mentőcsomagra lenne szüksége. Példaként a teljes járulékkedvezményt hozta, "amivel a dolgozók nettó bére is növekedhetne", illetve, hogy a felszolgálási díjat is számítsák bele a bértámogatásba, "de az idei évre vonatkozó építményadó eltörlése is fontos segítség lenne".

Az igazgatót az újranyitás közelgő időpontja miatt most újra megkerestünk.

A szállodáink foglaltságán egyelőre nem látszik a bejelentés hatása

- írta Blandl Judit, aki szerint egy ilyen intézkedés várhatóan elsősorban a vidéki szálláshelyeken fog keresletet generálni. "Természetesen Budapesten is emelkedni fog a foglalások száma, de lényegesen kisebb mértékben. Magyarországon sajnos kevésbé jellemző, hogy az országban élők a fővárosba látogatnak, megfelelő kommunikációval és városmárkázással lehet a belföldi utazókat jól megszólítani" - hangsúlyozta.

Képünk illusztráció © AFP / LEO RAMIREZ

A Mellow Mood Hotelsnek tíz szállodája van a fővárosban, ebből négy van most is nyitva. Az igazgató szerint, ha kell, ezeken a helyeken gyorsan tudnak reagálni. "A további újranyitásokat a piac, a kereslet fogja meghatározni" - írta.

Ami a szakképzett munkavállalókat illeti, ennél a szállodaláncnál is voltak elbocsátások, ami az egész szektorra jellemző. "A munkaerőhiány minket is komoly kihívás elé állít, a toborzás hosszadalmas és költséges folyamat lesz" - árulta el Blandl Judit, aki abban bízik, hogy a korábban náluk dolgozott kollégákat sikerül meggyőzni, és idővel visszatérnek.

A főváros arculatáért, marketingjéért felelős Budapest Brand Zrt. vezérigazgatója, Faix Csaba a napokban, egy konferencián mutatta be Budapest új turisztikai stratégiáját. Ennek lényege, hogy Budapest a Covidtól függetlenül olyan úticél legyen, ahova szívesen jönnek a turisták. A nyitás fontos eleme lesz, hogy két szállodai éjszaka után a harmadikat ingyen kapja a fővárosban időző vendég. Nyár elején országos kommunikációs kampányt és roadshow-t is indítanak, hogy megmutassák Budapest kevésbé ismert különlegességeit. Szeretnének egy közös marketingkampányt a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, céljuk, hogy a SZÉP-kártyát lehessen Budapest-kártyára költeni, illetve további újranyitási támogatásokra is szükség lesz.