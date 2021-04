Ugyan 2010 óta számottevően romlottak a szakszervezeti munka feltételei, megfelelő erő felmutatása esetén így is van lehetőség az érdekvédelemre – áll az e heti HVG-ben. Főleg az autógyártóknál tudnak a szakszervezetek eredményeket felmutatni: az Audinál és a Mercedesnél is jó pozícióból indulnak az érdekképviseletek a tárgyalásokon, a német IG Metall segítségével, de a Continental makói gyárában is sikeres lett a sztrájk.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete pedig az állandó munkaerőhiány miatt indíthatja jó helyzetből a tárgyalásokat.

Ma mintegy 300 ezer szakszervezeti tag van Magyarországon – idézi a HVG Szabó Imre Szilárd 2019 végi tanulmányát. A versenyszférában alacsonyabb az arány, a kis- és középvállalkozásoknál pedig szinte nincs is érdekvédelem.

