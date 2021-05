Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb kutatások szerint.","shortLead":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb...","id":"20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470bd34-9b5d-4e2a-ade2-69005e987f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","timestamp":"2021. május. 06. 09:47","title":"Újabb vizsgálatok szerint a Pfizer vakcinája a mutációk ellen is jól működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ece716-3851-43f2-ae78-20609d8e691b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kósa Lajos szerint végre megszűnik egy „tájseb” a belvárosban.","shortLead":"Kósa Lajos szerint végre megszűnik egy „tájseb” a belvárosban.","id":"20210506_Debrecen_Aranybika_Mathias_Corvinus_Collegium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ece716-3851-43f2-ae78-20609d8e691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da85b999-b53d-4dd4-afe2-79cf20c53071","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_Debrecen_Aranybika_Mathias_Corvinus_Collegium","timestamp":"2021. május. 06. 18:07","title":"Az Aranybika szálló lesz a Fidesz elitképzőjének debreceni központja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többek szerint is ezek a szabadalmak okozzák a vakcinahiányt a világon, de a gyógyszercégek mellett Németország sem akar ilyet.","shortLead":"Többek szerint is ezek a szabadalmak okozzák a vakcinahiányt a világon, de a gyógyszercégek mellett Németország sem...","id":"20210507_vakcina_szabadalom_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec548302-393a-4ee4-8dea-3d5b7b2e486c","keywords":null,"link":"/kkv/20210507_vakcina_szabadalom_nemetorszag","timestamp":"2021. május. 07. 07:43","title":"Németország a gyógyszercégek mellé áll, nem támogatja a vakcinaszabadalmak feloldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg tagjai próbálgatnak. A fejlesztés ki is emeli az alakokat.","shortLead":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg...","id":"20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b56eea2-9b8c-4fb2-8fbe-4cafab21b7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","timestamp":"2021. május. 05. 09:03","title":"Megkapták új éjjellátó szemüvegüket az amerikai katonák, olyan, mintha egy videojátékban lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450491de-f8ec-411c-b817-fb086a02e138","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Reisz Gábor, Szilágyi Fanni és Karcis Gábor is koncertfilmet rendezett a fesztiválra. ","shortLead":"Többek között Reisz Gábor, Szilágyi Fanni és Karcis Gábor is koncertfilmet rendezett a fesztiválra. ","id":"20210505_Budapest_Ritmo_koncertfilmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450491de-f8ec-411c-b817-fb086a02e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8564057-2115-446a-86c4-5399ec80b101","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Budapest_Ritmo_koncertfilmek","timestamp":"2021. május. 05. 13:32","title":"Különleges koncertfilmek hozzák el az idei Ritmót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5962889e-e4fa-498f-a86d-90d6e3808c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos is tud lenni a Facebook, ha kell. Még olyan helyzetekben is, amikor teljesen tanácstalan történészek szorulnak segítségre.","shortLead":"Hasznos is tud lenni a Facebook, ha kell. Még olyan helyzetekben is, amikor teljesen tanácstalan történészek szorulnak...","id":"20210506_facebook_rokon_level_elso_vilaghaboru_katona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5962889e-e4fa-498f-a86d-90d6e3808c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280d2ead-6648-4207-abbf-1428e24259d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_facebook_rokon_level_elso_vilaghaboru_katona","timestamp":"2021. május. 06. 12:03","title":"A Facebook segítségével találták meg egy I. világháborús katona még élő rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed73f33-0ba8-47e4-844e-547ad6dc21dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a Fideszben mindenki maximálisan felelősségteljes magatartást tanúsít, ezt arra mondta Gulyás Gergely, hogy Becsó Zsolt korábban koronavírusosan ült be egy parlamenti szavazásra.","shortLead":"A miniszter szerint a Fideszben mindenki maximálisan felelősségteljes magatartást tanúsít, ezt arra mondta Gulyás...","id":"20210506_gulyas_gergely_becso_zsolt_fidesz_frakcio_koronavirus_fertozes_teszt_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed73f33-0ba8-47e4-844e-547ad6dc21dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc69bb0-146c-49a8-b361-5bb36ff76e52","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_gulyas_gergely_becso_zsolt_fidesz_frakcio_koronavirus_fertozes_teszt_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 06. 13:21","title":"Nem árulta el Gulyás, hogy tesztelték-e a Fidesz-frakciót Becsó Zsolt fertőzöttsége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíróság úgy döntött, hogy a levél egyedüli szerzője Meghan. ","shortLead":"A bíróság úgy döntött, hogy a levél egyedüli szerzője Meghan. ","id":"20210505_harry_herceg_meghan_hercegne_level_per_mail_on_sunday","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eae4e10-3dd2-4a08-9715-d0d3ea7c6ce7","keywords":null,"link":"/elet/20210505_harry_herceg_meghan_hercegne_level_per_mail_on_sunday","timestamp":"2021. május. 05. 19:35","title":"Pert nyert Meghan hercegné a levelét közlő bulvárlap ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]