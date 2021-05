Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0f8e9bb8-a0c1-4dca-a3c7-a396bce8d379","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A helyi lakosok megkérdezése nélkül, polgármesteri rendeletben döntött arról Pokorni Zoltán, hogy bezárja a XII. kerületben található Virányosi Közösségi Házat – állítják civilek, akik csütörtökön 3400 aláírást adtak le az intézmény megmentéséért. Pokorni azzal vágott vissza, hogy politikai ügyet csinálnak a közösségi ház körül.","shortLead":"A helyi lakosok megkérdezése nélkül, polgármesteri rendeletben döntött arról Pokorni Zoltán, hogy bezárja a XII...","id":"20210507_Pokorni_civilek_Viranyosi_Kozossegi_Haz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e9bb8-a0c1-4dca-a3c7-a396bce8d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a33cb-6e4a-407c-98e0-bb6ab709a6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Pokorni_civilek_Viranyosi_Kozossegi_Haz","timestamp":"2021. május. 07. 15:01","title":"Pokorni hajthatatlan, mindenképpen bezárják a Virányosi Közösségi Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","shortLead":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","id":"20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8d019-96fc-456d-8c67-957f74bc4021","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","timestamp":"2021. május. 07. 09:16","title":"Péniszeket rajzolt az útra egy új-zélandi férfi, mert zavarták a kátyúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b543b62-2f06-4427-9f05-f3be81f10071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonságának hossza nem éri el a 2,5 métert, az ára pedig a 2,5 millió forintot. ","shortLead":"A francia gyártó újdonságának hossza nem éri el a 2,5 métert, az ára pedig a 2,5 millió forintot. ","id":"20210507_8_azaz_nyolc_loeros_a_citroen_uj_varosi_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b543b62-2f06-4427-9f05-f3be81f10071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c375c0-e943-443c-a2ba-9554f64bf149","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_8_azaz_nyolc_loeros_a_citroen_uj_varosi_villanyautoja","timestamp":"2021. május. 07. 07:59","title":"8, azaz nyolc lóerős a Citroën új városi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elektronikus választást javasol az Egyensúly Intézet. Budapest egy fillér kompenzációhoz sem jut. EU-s kiállást vétózott Magyarország. Eredeti útvonalán vonulhat a Pride. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elektronikus választást javasol az Egyensúly Intézet. Budapest egy fillér kompenzációhoz sem jut. EU-s kiállást...","id":"20210507_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa00f0f8-b214-4b15-8d28-cb81cea4b7a5","keywords":null,"link":"/360/20210507_Radar360","timestamp":"2021. május. 07. 08:15","title":"Radar360: Fudan egyetem – ne döntsön a nép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe51b43-07b4-4210-8732-de98c239b9ba","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Gyükeri Mercédesz - Kovács Bálint - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Bizonyítania már nincs mit, 60 éves korára csúcsra járatta az életet. George Clooney legnagyobb és legemlékezetesebb alakításaival ünnepelünk. ","shortLead":"Bizonyítania már nincs mit, 60 éves korára csúcsra járatta az életet. George Clooney legnagyobb és legemlékezetesebb...","id":"20210506_George_Clooney_60","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe51b43-07b4-4210-8732-de98c239b9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bc2f8-148e-4d2f-bda4-f8f6e480a717","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_George_Clooney_60","timestamp":"2021. május. 06. 20:00","title":"George Clooney 60 éves lett, és még mindig beragyogja a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc31830-6ffc-4fe0-a677-aaf7bf450616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nem arról van szó, hogy a színész elengedte volna magát, és még csak nem is gyorskajával tömik: egy szerep miatt kell súlyt felszednie, amihez napi 7000 kalóriát fogyaszt el.","shortLead":"Persze nem arról van szó, hogy a színész elengedte volna magát, és még csak nem is gyorskajával tömik: egy szerep miatt...","id":"20210507_Tiz_kilot_hizott_harom_het_alatt_Mark_Wahlberg_a_gyomorforgato_receptet_is_elarulta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc31830-6ffc-4fe0-a677-aaf7bf450616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffc2197-da77-486d-897a-c836ef0ed4cb","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Tiz_kilot_hizott_harom_het_alatt_Mark_Wahlberg_a_gyomorforgato_receptet_is_elarulta","timestamp":"2021. május. 07. 19:28","title":"Tíz kilót hízott három hét alatt Mark Wahlberg, a gyomorforgató receptet is elárulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretettel várják azokat a kis olvasókat, akiknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretre van szükségük. ","shortLead":"Szeretettel várják azokat a kis olvasókat, akiknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretre van szükségük. ","id":"20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11231467-a986-4e60-9ce3-3da571f2870e","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama","timestamp":"2021. május. 07. 11:12","title":"Oltott nagymamát is lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","shortLead":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","id":"20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed5a580-858c-49d3-b730-7021d433eeda","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","timestamp":"2021. május. 07. 12:55","title":"Majtényi László is csatlakozik az ATV elleni bojkotthoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]