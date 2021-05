Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bda3a2a3-5327-4683-9b11-521ebf4ba2d8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kedvenc csapatát, az Ipswich Townt szponzorálja az énekes. ","shortLead":"A kedvenc csapatát, az Ipswich Townt szponzorálja az énekes. ","id":"20210507_Ed_Sheeranbol_csapatszponzor_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bda3a2a3-5327-4683-9b11-521ebf4ba2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ac9319-e001-40cb-881c-943041ee9163","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Ed_Sheeranbol_csapatszponzor_lett","timestamp":"2021. május. 07. 10:50","title":"Ed Sheeranből csapatszponzor lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","shortLead":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","id":"20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44022f-e27d-43d8-a27e-cc04513b963a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 07. 13:01","title":"A WHO még pénteken bejelentheti, hogy a Sinopharm vakcinája kap-e vészhelyzeti felhasználásra vonatkozó engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16a8041-61af-428c-b052-db417617f632","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ellenzéki térfélen ülő képviselők is besegítettek a Fidesznek az állami vagyon alapítványi kiszervezéséről szóló parlamenti szavazáskor. Egyelőre csak néhány jele van, hogy megtérülő szívességről lehet szó. ","shortLead":"Ellenzéki térfélen ülő képviselők is besegítettek a Fidesznek az állami vagyon alapítványi kiszervezéséről szóló...","id":"202118__atszavazok__orban_segitoi__kulso_tamogatok__ketharmadolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e16a8041-61af-428c-b052-db417617f632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13616ced-a995-4f39-95fd-7710cc8abcf8","keywords":null,"link":"/360/202118__atszavazok__orban_segitoi__kulso_tamogatok__ketharmadolok","timestamp":"2021. május. 08. 07:00","title":"Orbánnak már nincs szüksége mind a 133 bátor emberére a kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja fel a figyelmet a legolvasottabb német újság kommentárja, miután az osztrák Alkotmánybíróság kénytelen volt a köztársasági elnök segítségét kérni, mert a pénzügyminiszter nem volt hajlandó kiadni a törvényhozás vizsgáló bizottságának az Ibiza-botránnyal kapcsolatos aktákat.","shortLead":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja...","id":"20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541c3c4c-fe96-459c-93a1-862161cdc7dc","keywords":null,"link":"/360/20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","timestamp":"2021. május. 08. 09:00","title":"Süddeutsche Zeitung: Kurz Orbánt másolja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb adatok szerint az iOS 14.5-ös verziót használók elsöprő többsége nem akarja, hogy nyomon kövesse őket egy alkalmazás.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint az iOS 14.5-ös verziót használók elsöprő többsége nem akarja, hogy nyomon kövesse őket...","id":"20210507_apple_facebook_ios_14_5_frissites_adatvedelem_app_tracking_transparency","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4eea63-0e2a-4a9e-8bc6-8ebc6408ca49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_apple_facebook_ios_14_5_frissites_adatvedelem_app_tracking_transparency","timestamp":"2021. május. 07. 18:03","title":"Bejött az Apple húzása, és ez nagyon rossz hír a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f13fd6-4943-48ac-8a04-b58f17613282","keywords":null,"link":"/360/20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","timestamp":"2021. május. 08. 16:30","title":"Útonállók az autópályán – 1991. május 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fdb8dc-736c-467f-9574-0f19a699563d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak egy maffiaállamban fordulhat elő az, hogy teltházas focimeccset lehet tartani, de tüntetéseket nem.","shortLead":"A párt szerint csak egy maffiaállamban fordulhat elő az, hogy teltházas focimeccset lehet tartani, de tüntetéseket nem.","id":"20210507_momentum_gyulekezesi_jog_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39fdb8dc-736c-467f-9574-0f19a699563d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3552f73c-e6c2-48a0-9821-5d92ad7a9f90","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_momentum_gyulekezesi_jog_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 07. 14:30","title":"Alkotmánybírósági panaszt nyújt be a gyülekezési jog korlátozása miatt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hang nélkül volt 2018 egyik legnagyobb mozis meglepetése. A második rész díszbemutatóját még éppen megtartották a koronavírus-járvány előtt, de a filmet azóta se tudták bemutatni.","shortLead":"A Hang nélkül volt 2018 egyik legnagyobb mozis meglepetése. A második rész díszbemutatóját még éppen megtartották...","id":"20210507_Ha_tul_hangosan_veszed_a_levegot_veged_vegre_bemutatjak_a_Hang_nelkul_folytatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4226c4-3521-462f-96e2-c6267ff5ac9c","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Ha_tul_hangosan_veszed_a_levegot_veged_vegre_bemutatjak_a_Hang_nelkul_folytatasat","timestamp":"2021. május. 07. 17:56","title":"Ha túl hangosan veszed a levegőt, véged: végre bemutatják a Hang nélkül folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]