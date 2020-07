Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15746814-7551-416d-8fc2-07e62f3a8e29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És az eredetileg pont 40 éve jelent meg.","shortLead":"És az eredetileg pont 40 éve jelent meg.","id":"20200703_Kiderult_melyik_volt_tavaly_a_leggyakrabban_jatszott_magyar_dal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15746814-7551-416d-8fc2-07e62f3a8e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403055a2-0b77-470e-9286-9b739419c42d","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Kiderult_melyik_volt_tavaly_a_leggyakrabban_jatszott_magyar_dal","timestamp":"2020. július. 03. 10:33","title":"Kiderült, melyik volt tavaly a leggyakrabban játszott magyar dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zuglóban is sikeres C-Ware Kft. két tender keretében 64,5 millió forintért szerződött az erzsébetvárosi parkolóautomatákkal kapcsolatos feladatokra.","shortLead":"A Zuglóban is sikeres C-Ware Kft. két tender keretében 64,5 millió forintért szerződött az erzsébetvárosi...","id":"20200703_erzsebetvaros_parkolas_cware_kupper_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38980c60-d714-47ea-9a18-5be083c4ab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_erzsebetvaros_parkolas_cware_kupper_andras","timestamp":"2020. július. 03. 18:15","title":"A csalásért elítélt Kupper András korábbi cégével szerződött parkolásügyben Erzsébetváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8906953e-2bad-4b42-802e-33156098b9eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kutatói egy igen hasznos találmánnyal álltak elő, ami nagyban megkönnyítheti a halláskárosultak kommunikációját.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kutatói egy igen hasznos találmánnyal álltak elő, ami nagyban megkönnyítheti a halláskárosultak...","id":"20200703_jelnyelv_hallaskarosult_kesztyu_szenzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8906953e-2bad-4b42-802e-33156098b9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae765e2-cbc5-4246-9b6a-5f992276e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_jelnyelv_hallaskarosult_kesztyu_szenzor","timestamp":"2020. július. 03. 19:03","title":"Olyan kesztyűt fejlesztettek a tudósok, amelyikkel bárki megértheti a jelnyelvet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is vett részt a támogatói kampányban.","shortLead":"Nem is vett részt a támogatói kampányban.","id":"20200703_Cafolja_az_Index_Erdelyi_Zsoltot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052dc925-965e-4dd2-95ac-6ebd0c85947a","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Cafolja_az_Index_Erdelyi_Zsoltot","timestamp":"2020. július. 03. 09:37","title":"Cáfolja az Index Erdélyi Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb múzeuma szigorú egészségügyi előírások mellett a tárlatok mintegy hetven százalékán fogad ismét látogatókat.","shortLead":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb...","id":"20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab5458-4dba-4567-8f51-01dbf4b929a8","keywords":null,"link":"/elet/20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","timestamp":"2020. július. 04. 18:14","title":"40 millió eurós kárt okozott a koronavírus a Louvre-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Csökkentette nemrég a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ami közvetve hatással van a személyi kölcsönök árazására is. A Bankmonitor.hu megvizsgálta, hogy miként változtak egy ugyanakkora hitel havi törlesztői, illetve mire kell nagyon odafigyelni, ha össze szeretnénk hasonlítani a bankok ajánlatait. ","shortLead":"Csökkentette nemrég a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ami közvetve hatással van a személyi kölcsönök...","id":"20200703_Mennyiert_kaphatunk_szemelyi_kolcsont_a_kamatvagas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a965fd-59b0-47d2-bc16-a7861e96db70","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Mennyiert_kaphatunk_szemelyi_kolcsont_a_kamatvagas_utan","timestamp":"2020. július. 03. 12:18","title":"Mennyiért kaphatunk személyi kölcsönt a kamatvágás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","shortLead":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","id":"20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70c37-6dd6-42ff-945e-e00a5df22cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","timestamp":"2020. július. 04. 12:36","title":"Több határátkelőnél is akadozik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A valóság alaposan átrendezte a Forma–1-et, amely 70 éves fennállásának a legfurcsább szezonját kezdi meg ezen a hétvégén Ausztriában. Több mint száz nappal az utolsó utáni pillanatban lefújt szezonnyitó után Lewis Hamilton végre megkezdheti a menetelést a hetedik világbajnoki cím – és egy igazságosabb, egyenlőbb világ – felé. De ez a Forma–1 már nem olyan, mint régen volt.","shortLead":"A valóság alaposan átrendezte a Forma–1-et, amely 70 éves fennállásának a legfurcsább szezonját kezdi meg ezen...","id":"20200703_Kezdodik_a_legorultebb_szezon_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2497dcb-8171-4f57-8198-80ed3d64a4ae","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Kezdodik_a_legorultebb_szezon_a_Forma1ben","timestamp":"2020. július. 03. 16:00","title":"Kezdődik a legőrültebb szezon a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]