Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadikként újabb, nem Google-alkalmazás léphette át az ötmilliárdos letöltési számot az androidos alkalmazás-áruházában: a Facebook Messenger.","shortLead":"Harmadikként újabb, nem Google-alkalmazás léphette át az ötmilliárdos letöltési számot az androidos...","id":"20210512_facebook_messenger_otmilliard_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ceb7634-230e-4c9b-a9c6-c5be76a264aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_facebook_messenger_otmilliard_letoltes","timestamp":"2021. május. 12. 11:03","title":"Megvan a harmadik androidos app, amely átlépte az 5 milliárd letöltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028df21b-7513-4d33-a022-2bf3b6d68c23","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat végül egyedül mászott le a póznáról. ","shortLead":"Az állat végül egyedül mászott le a póznáról. ","id":"20210513_Villanypoznara_maszott_meg_a_kabelekre_is_rault_egy_medve_Arizonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028df21b-7513-4d33-a022-2bf3b6d68c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb4ac4-1f92-4fea-bfbb-516c151707b7","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Villanypoznara_maszott_meg_a_kabelekre_is_rault_egy_medve_Arizonaban","timestamp":"2021. május. 13. 10:42","title":"Villanypóznára mászott, még a kábelekre is ráült egy medve Arizonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is veszteséget jelez előre. \r

\r

","shortLead":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is...","id":"20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d3889-581b-4d15-bf20-aa88f0138999","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","timestamp":"2021. május. 12. 07:29","title":"Újabb, rekordszinten veszteséges évet zárt a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","shortLead":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","id":"20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c9c39d-094a-4116-bb07-1b69483e8e82","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","timestamp":"2021. május. 12. 21:14","title":"Az Európai Bizottság szerint korlátozni kellene a beutazásokat Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd64d73-c8d9-4009-b825-9dc6d0fd4c85","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Végre van új vezérkara a Dunaferrnek, de nem állhat munkába. Tovább folyik a marakodás a csőd szélén táncoló cégért.","shortLead":"Végre van új vezérkara a Dunaferrnek, de nem állhat munkába. Tovább folyik a marakodás a csőd szélén táncoló cégért.","id":"202119__dunaferr__tisztujitas__szendioxidkvota__kivul_tagasabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdd64d73-c8d9-4009-b825-9dc6d0fd4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa14f32-b94a-488c-926d-22c414ba3b24","keywords":null,"link":"/360/202119__dunaferr__tisztujitas__szendioxidkvota__kivul_tagasabb","timestamp":"2021. május. 13. 17:00","title":"Az államot mintha egyáltalán nem érdekelné, mi lesz a Dunaferrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldieknek három napot mindenképpen az országban kell tölteniük, és vállalniuk kell, hogy hetekkel később visszatérnek a második dózisra.","shortLead":"A külföldieknek három napot mindenképpen az országban kell tölteniük, és vállalniuk kell, hogy hetekkel később...","id":"20210512_Otven_euro_turista_Szputnyik_V_San_Marino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44faea6e-c167-4268-bbc1-477e19b450bf","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Otven_euro_turista_Szputnyik_V_San_Marino","timestamp":"2021. május. 12. 21:29","title":"Ötven euróért árulják a turistáknak a Szputnyik V-t San Marinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kezdeményezés célja végső soron a magyar vállalkozások fejlődésének támogatása.","shortLead":"A kezdeményezés célja végső soron a magyar vállalkozások fejlődésének támogatása.","id":"20210513_uzbegisztan_startup_program_magyar_kozlony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c98f1b-b6c6-4bb9-9699-646a3208bda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_uzbegisztan_startup_program_magyar_kozlony","timestamp":"2021. május. 13. 07:39","title":"Indul a Magyar–Üzbég Startup Program ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","shortLead":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","id":"20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01114d7-2df4-4ea0-8948-7b7136ca827d","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","timestamp":"2021. május. 12. 17:37","title":"Izrael célzott támadásokkal a Hamász hat parancsnokát is megölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]