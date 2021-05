Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Térdsérülése miatt nem szerepelhet a labdarúgó Európa-bajnokságon Zlatan Ibrahimovic, a svédek világsztárja.","shortLead":"Térdsérülése miatt nem szerepelhet a labdarúgó Európa-bajnokságon Zlatan Ibrahimovic, a svédek világsztárja.","id":"20210515_Ibrahimovic_terdserules_miatt_kihagyja_az_Ebt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc79ccb-70b1-41f4-8d5a-ea5d6468b88e","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Ibrahimovic_terdserules_miatt_kihagyja_az_Ebt","timestamp":"2021. május. 15. 16:44","title":"Ibrahimovic térdsérülés miatt kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","shortLead":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","id":"20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482cb1ab-e09a-4056-a4fc-8a18d68607a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","timestamp":"2021. május. 16. 17:15","title":"300 ezer forintért is hirdetnek nyári tábort gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c971f01e-9794-4c28-ab06-6a69c7a88860","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Fényes győzelemhez juttatta a helyhatósági választáson a spanyol Néppártot Madridban Isabel Díaz Ayuso, aki sikerével a baloldali kormánynak is üzent.","shortLead":"Fényes győzelemhez juttatta a helyhatósági választáson a spanyol Néppártot Madridban Isabel Díaz Ayuso, aki sikerével...","id":"202119_isabel_diaz_ayuso_jobboldali_populista_madrid_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c971f01e-9794-4c28-ab06-6a69c7a88860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa557ef-d75f-4c71-b727-bfd21956b1f9","keywords":null,"link":"/360/202119_isabel_diaz_ayuso_jobboldali_populista_madrid_elen","timestamp":"2021. május. 17. 12:30","title":"Győzött Madridban, és még sört is elneveztek a jobboldal nyitáspárti politikusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is volt és koncepciós perekben ítélik el a fideszesek ellenfeleit.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is...","id":"20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a868b31-c3b5-4a56-8d0f-48edd420089a","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","timestamp":"2021. május. 16. 09:06","title":"Márki-Zay: Ha egy aberrált fideszes politikus megerőszakolja a hozzátartozójukat, semmi esélyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén, amelyen egykor még amerikai elnökök is részt vettek, most az egyetlen állami vendég a tadzsik diktátor volt - írja a német lap. \r

","shortLead":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén...","id":"20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a50b9f-5f1b-4319-9ab9-490c2603c25d","keywords":null,"link":"/360/20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"FAZ: Putyin főtörténész lett, és átírja a II. világháború történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","shortLead":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","id":"20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8a10ba-a08d-4131-bf4c-2703e461b084","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","timestamp":"2021. május. 17. 06:41","title":"Villanyautós toplista: Magyarország az európai mezőny utolsó harmadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","shortLead":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","id":"20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc26911-2064-4dc5-bb6f-560599fd9388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","timestamp":"2021. május. 16. 13:21","title":"Tömegverekedés tört ki a Luton reptéren, hárman súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Vannak olyan vendéglősök, akik bár megtehetnék, de a belső helyiségeiket máig nem nyitották meg. A fővárosban hosszú távon azok maradhatnak talpon, akik szeptemberig nem zárnak be. ","shortLead":"Vannak olyan vendéglősök, akik bár megtehetnék, de a belső helyiségeiket máig nem nyitották meg. A fővárosban hosszú...","id":"20210515_vendeglatohelyek_nyitasa_terasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b09010a-ad8a-4d56-8556-72548a157918","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_vendeglatohelyek_nyitasa_terasz","timestamp":"2021. május. 15. 14:00","title":"\"Az a vendéglős, aki szeptemberig talpon marad, túlélheti a válságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]