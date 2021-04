Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es processzorral rendelkező MacBookok sokkal keresettebbek.","shortLead":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es...","id":"20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf688b9-1dbf-4fa8-8784-19c9fab44a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","timestamp":"2021. április. 22. 08:33","title":"Tim Cook állítja, az Apple ma már több M1-es Macet ad el, mint intelest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323403b1-507b-4772-ad24-9574ae45d80a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látható számítástechnika után hamarosan elkövetkezhet a láthatatlan számítástechnika korszaka. A neves Apple-elemző...","id":"20210422_apple_ar_kontaktlencse_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323403b1-507b-4772-ad24-9574ae45d80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf997dc-8862-4d8d-a0c7-e403629a9346","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_apple_ar_kontaktlencse_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. április. 22. 11:03","title":"Trükkös kontaktlencse kiadására készülhet az Apple, de még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7ac13-5572-42c0-bfaa-f8b571f5e712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Tindall a podcastjában beszélt arról, hogyan élte meg a múlt szombati búcsúztatást.","shortLead":"Mike Tindall a podcastjában beszélt arról, hogyan élte meg a múlt szombati búcsúztatást.","id":"20210422_Fulop_herceg_temetesen_kiserteties_pillanatok_voltak_mondja_a_kiralyi_csalad_egyik_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b7ac13-5572-42c0-bfaa-f8b571f5e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd01ef-ee46-497b-9e0a-717ffc0f9e70","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Fulop_herceg_temetesen_kiserteties_pillanatok_voltak_mondja_a_kiralyi_csalad_egyik_tagja","timestamp":"2021. április. 22. 11:59","title":"Fülöp herceg temetésén „kísérteties” pillanatok voltak, mondja a királyi család egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","shortLead":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","id":"20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4034c1-9002-44af-a489-3d2dcd5ff13d","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","timestamp":"2021. április. 22. 21:56","title":"Ibrahimovic szerződést hosszabbított a Milannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek elfáradtak, főleg lelkileg.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek...","id":"20210422_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d8c0d0-75dd-47ce-9d57-6dd37e3a4528","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_interju","timestamp":"2021. április. 22. 09:57","title":"Kásler: Nem tudok egyetlenegy betegről sem, akit ne láttunk volna el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfabd470-8ef1-4cf9-b730-1416555e4ea2","c_author":"Gergely Márton, Dobszay János","category":"360","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"202116__orban_kinapolitikaja__pekingnek_szeretettel__sundamfudan__igy_noveld_asarkanyodat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfabd470-8ef1-4cf9-b730-1416555e4ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14548398-16ec-412a-a0d5-2988582c3eeb","keywords":null,"link":"/360/202116__orban_kinapolitikaja__pekingnek_szeretettel__sundamfudan__igy_noveld_asarkanyodat","timestamp":"2021. április. 22. 11:00","title":"Orbán áthelyezi a súlypontot: az orosz botrányok miatt Kínának árulja ki az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hungaroring Sport Zrt. tervei szerint augusztusban már megoldható lesz a hagyományos futamrendezés.","shortLead":"A Hungaroring Sport Zrt. tervei szerint augusztusban már megoldható lesz a hagyományos futamrendezés.","id":"20210423_magyar_nagydij_hungaroring_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607db2a3-c15f-4e46-92f8-42ecab94289f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_magyar_nagydij_hungaroring_nezok","timestamp":"2021. április. 23. 11:53","title":"Nézők előtt rendeznék meg az idei F1-es Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

