[{"available":true,"c_guid":"ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","shortLead":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","id":"20210518_Meghalt_Charles_Grodin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956d6bd4-3f61-412c-919a-84ab1e2f46da","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Meghalt_Charles_Grodin","timestamp":"2021. május. 18. 21:40","title":"Meghalt Charles Grodin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","id":"20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5a280-be22-4bc5-8adf-7e56515d7269","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 15:29","title":"Világgazdaság: Ötmillió beoltott után lesz vége az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04198314-bf73-4904-952d-71990d024397","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jenny McGee nemcsak a brit egészségügynek fordított hátat egy időre, hanem a brit kormányt is bírálta.","shortLead":"Jenny McGee nemcsak a brit egészségügynek fordított hátat egy időre, hanem a brit kormányt is bírálta.","id":"20210519_Felmondott_az_apolo_aki_Boris_Johnsont_latta_el_az_intenziv_osztalyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04198314-bf73-4904-952d-71990d024397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8a88a6-4cb0-467b-9822-782df54c4d1d","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Felmondott_az_apolo_aki_Boris_Johnsont_latta_el_az_intenziv_osztalyon","timestamp":"2021. május. 19. 10:05","title":"Felmondott az ápoló, aki Boris Johnsont látta el az intenzív osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60809f56-ba83-43a1-ac8d-a199c2995c09","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ellenzéki ernyőszervezet helyett 99 százalékban Karácsony Gergely bázisát szélesítő, az őt támogató értelmiséget felmutató választási kampányeszköz a főpolgármester szervezte 99 Mozgalom, de van egy százalék esély, hogy akár több is legyen.","shortLead":"Ellenzéki ernyőszervezet helyett 99 százalékban Karácsony Gergely bázisát szélesítő, az őt támogató értelmiséget...","id":"20210519_99_szazalek_politika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60809f56-ba83-43a1-ac8d-a199c2995c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201f5ab-d0b3-436c-844e-39dc10bef3de","keywords":null,"link":"/360/20210519_99_szazalek_politika","timestamp":"2021. május. 19. 11:00","title":"Karácsony kinőtte pártját: mozgalmát már az Orbán elleni meccsre építi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a pedofilok készüljenek fel a legrosszabbra. 