[{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené az Alkotmánybíróság felszólítását.","shortLead":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené...","id":"20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556b3d7-7e7a-44c8-84e3-7d3ede6cb82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 21. 19:30","title":"Munka törvénykönyve: ellenzékiek végeznék el a kormány feladatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00ac3b7-19b9-4b75-98d9-cee0a31829aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hasonló autó 3-4 millió dollárt is érhet, de a legelső autó státusza egészen különleges. ","shortLead":"Egy hasonló autó 3-4 millió dollárt is érhet, de a legelső autó státusza egészen különleges. ","id":"20210518_Csodas_allapotba_hoztak_a_001es_alvazszamu_legelso_Ferrari_F50est","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f00ac3b7-19b9-4b75-98d9-cee0a31829aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b41f0b9-416e-4dae-9bce-d8554fd54c1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Csodas_allapotba_hoztak_a_001es_alvazszamu_legelso_Ferrari_F50est","timestamp":"2021. május. 21. 04:22","title":"Csodás állapotba hozták a 001-es alvázszámú, legelső Ferrari F50-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aabc813-04c6-47cd-ae26-368a22217a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színészi tudására szükség volt, hogy meg se mozduljon közben.

","shortLead":"Minden színészi tudására szükség volt, hogy meg se mozduljon közben.

","id":"20210521_Angelina_Joliet_elleptek_a_mehek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aabc813-04c6-47cd-ae26-368a22217a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009032f-5915-48a8-a82a-d9fc9c18ea15","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Angelina_Joliet_elleptek_a_mehek","timestamp":"2021. május. 21. 09:20","title":"Angelina Jolie-t ellepték a méhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22","c_author":"EFAFLEX Hungária Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás során is megfeleljen a 21. század elvárásainak? Mennyire fontos az IoT, a mesterséges intelligencia, az eszközök élettartamának és szerviz idejének pontos előrejelzése? Annak jártunk utána, milyen változásokat hozott és hoz majd az Ipar 4.0 a vállalati világban. A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft., valamint a raktározási technológiai berendezések széles spektrumát kínáló EFA GLOBAL DOCKING Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt a fejlődéssel és az ágazati újdonságokkal kapcsolatos kérdéseinkre.","shortLead":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás...","id":"20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e96e94-c698-4cd3-832d-492e6fa8c3f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","timestamp":"2021. május. 21. 09:30","title":"Így lehet sikeres a cége 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","shortLead":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","id":"20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c396d0f2-fa27-4cac-a6d4-d861b484fc2c","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 20:27","title":"Meg fog ríkatni a Jóbarátok-reunion - kijött a hosszú előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus Karikó Katalin szerint vannak emberek, akiknek teljesen mindegy, hogy mit mondanak, ők akkor is elutasítják az oltást. Az Egyesült Államokban élő szakember három napig vendégeskedik Szegeden.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus Karikó Katalin szerint vannak emberek, akiknek teljesen mindegy, hogy mit...","id":"20210520_kariko_katalin_rns_dns_szeged_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899f34d9-927f-4dd3-a86b-1754364894cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_kariko_katalin_rns_dns_szeged_vakcina","timestamp":"2021. május. 20. 20:13","title":"Karikó Katalin: Aki elhiszi, hogy az RNS beépül a DNS-be, annak nincs tudományos ismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea1ca9c-df03-4683-9e4c-07c781f99af9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mamma Mia! producerei és az egyik legtehetségesebb hollywoodi forgatókönyvíró dolgozik a filmen. ","shortLead":"A Mamma Mia! producerei és az egyik legtehetségesebb hollywoodi forgatókönyvíró dolgozik a filmen. ","id":"20210520_Eletrajzi_film_keszul_Cherrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea1ca9c-df03-4683-9e4c-07c781f99af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e8dc9-bc05-4cd5-b3b5-03c6bb4fdb58","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Eletrajzi_film_keszul_Cherrol","timestamp":"2021. május. 20. 09:47","title":"Életrajzi film készül Cherről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egyszerre morbid és felháborító, hogy ezzel szórakoznak.","shortLead":"A színész szerint egyszerre morbid és felháborító, hogy ezzel szórakoznak.","id":"20210521_bodrogi_gyula_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f20f2-3f2d-4fa3-8370-af22eded960b","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_bodrogi_gyula_alhir","timestamp":"2021. május. 21. 07:37","title":"Bodrogi Gyulát megdöbbentette, hogy a halálhírét keltették a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]