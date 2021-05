Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","shortLead":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","id":"20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e837de-359a-4b27-975e-8d47c3407d9d","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2021. május. 23. 15:35","title":"Leszakad az ég, másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát.\r

","shortLead":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair...","id":"20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466d94e5-3562-460d-8b84-13c8f55909b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","timestamp":"2021. május. 24. 19:53","title":"A britek, a litvánok és az ukránok is bojkottálják Fehéroroszország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is megihlette.","shortLead":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is...","id":"20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9256dd5-dbb2-474d-81bb-f80d2b333f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","timestamp":"2021. május. 24. 16:03","title":"Íme a Cyberpunk 2077-es okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi kampányában.\r

","shortLead":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi...","id":"20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9063469-2b2f-4310-860a-4be8d4aa7cd8","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","timestamp":"2021. május. 24. 14:48","title":"Parti Nagy Lajos már elmondta, szerinte mi a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e18bad4-fac7-4567-9e73-4ddd3b838fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple már javában dolgozik következő generációs okosóráján, amelyet a hírek szerint teljes újratervezés kísér. Azonban nem lesz ismeretlen az eszköz megváltoztatott dizájnja.","shortLead":"Az Apple már javában dolgozik következő generációs okosóráján, amelyet a hírek szerint teljes újratervezés kísér...","id":"20210524_apple_watch_series7_kiszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e18bad4-fac7-4567-9e73-4ddd3b838fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c49809-6433-4135-b980-6347c8cff20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_apple_watch_series7_kiszivargas","timestamp":"2021. május. 24. 10:03","title":"Vissza a jövőbe: ilyen lehet az új Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés válassza meg Áder János utódját, ne az utolsó hónapjait töltő jelenlegi.","shortLead":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés...","id":"20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b95012a-92a0-4066-ae1e-6d11620d54cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","timestamp":"2021. május. 24. 12:48","title":"A magyarok többsége közvetlenül szeretné megválasztani Áder János utódját. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93dca93-0d6b-4c75-915e-cd3258f6d5bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután egy független vizsgálat kiderítette, hogy Martin Bashir a BBC riportereként tisztességtelen eszközökkel vette rá Diana hercegnőt az exkluzív interjúra 25 évvel ezelőtt, Michael Jackson unokaöccse is hasonlókat állít az újságíróról. Azt mondja, Bashir manipulációja az egyik oka annak, hogy az énekes ma nem él. ","shortLead":"Miután egy független vizsgálat kiderítette, hogy Martin Bashir a BBC riportereként tisztességtelen eszközökkel vette rá...","id":"20210524_Michael_Jackson_csaladja_szerint_a_BBCs_ujsagiro_Martin_Bashir_a_hirhedt_Jackointerjut_is_manipulalta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93dca93-0d6b-4c75-915e-cd3258f6d5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90914d11-1b98-4e5b-ae3b-25053189e993","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Michael_Jackson_csaladja_szerint_a_BBCs_ujsagiro_Martin_Bashir_a_hirhedt_Jackointerjut_is_manipulalta","timestamp":"2021. május. 24. 15:26","title":"Michael Jackson családja szerint a BBC-s újságíró, Martin Bashir a hírhedt Jacko-interjút is manipulálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több halálos fenyegetést kapott.","shortLead":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több...","id":"20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d67cc43-ff1e-4ff1-bae8-208c64bd5cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","timestamp":"2021. május. 24. 09:10","title":"Válságos állapotban van a Londonban fejbe lőtt Black Lives Matter-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]