[{"available":true,"c_guid":"6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","id":"20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf45e4-f75f-4bec-8a4b-f5aa1cd2b845","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","timestamp":"2021. május. 26. 09:21","title":"Sportos monstrumként debütált a Bentley Bentayga S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét a Pest megyei Nagykőrösön.","shortLead":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét...","id":"20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab45f45-f634-41fb-a67c-fab14befac19","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","timestamp":"2021. május. 24. 19:27","title":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg a tűzoltók biztosítják a területet a Doktor Földi János utcában.","shortLead":"Jelenleg a tűzoltók biztosítják a területet a Doktor Földi János utcában.","id":"20210525_Gazvezetek_rongalas_munkagep_Hajduhadhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bde93b1-7923-4357-a4dd-ad5f56bc823e","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Gazvezetek_rongalas_munkagep_Hajduhadhaz","timestamp":"2021. május. 25. 11:31","title":"Több embert evakuáltak Hajdúhadházon, mert egy munkagép megrongált egy gázvezetéket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki aktivista viccelődve vette tudomásul a hírt, ami szerinte csak az ő zsenialitását bizonyítja.","shortLead":"Az orosz ellenzéki aktivista viccelődve vette tudomásul a hírt, ami szerinte csak az ő zsenialitását bizonyítja.","id":"20210525_navalnij_oroszorszag_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a170fe-f45a-4315-9124-2961c08848a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_navalnij_oroszorszag_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 25. 16:59","title":"Teázás közben említették meg Navalnijnak, hogy három új ügyben is vizsgálódnak ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet tagköztársaság hatóságai vasárnap hamis bombariadóval minszki kényszerleszállásra kényszerítették a Ryanair egyik gépét, hogy letartóztathassák a fedélzeten tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset. Más szankciók is várnak a választási csalással vádolt fehérorosz államfőre, Aljakszandr Lukasenkára.","shortLead":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet...","id":"20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5ec406-0100-4748-9aee-abe35d4aa94d","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"Lukasenka most tényleg túllőtt a célon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b020d062-f978-4128-b962-4c21e2028c86","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erről kiadott közlemény szerint Azerbajdzsán nyitott tüzet egy határmenti faluban.","shortLead":"Az erről kiadott közlemény szerint Azerbajdzsán nyitott tüzet egy határmenti faluban.","id":"20210525_ormenyorszag_azerbajdzsan_hatar_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b020d062-f978-4128-b962-4c21e2028c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b663a96b-433c-4062-a911-c9d2be0b02a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_ormenyorszag_azerbajdzsan_hatar_halal","timestamp":"2021. május. 25. 16:56","title":"Egy örmény katona meghalt az azeri–örmény határon kitört lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon a koronavírus-járványról és a klímaváltozásról volt szó. Utóbbival kapcsolatban még nagy viták várhatók – a magyar kormány a rezsicsökkentés miatt aggódik.","shortLead":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon...","id":"20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c12b9-f37d-486e-8e19-10d8c6e6aa87","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","timestamp":"2021. május. 25. 17:48","title":"Magyarország uniós szintre emeli a rezsiharcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban. A WHO főigazgatója szerint a jelenlegi járványhelyzet alapján hamarosan annyi áldozat lesz világszerte, mint 2020 egészében volt.","shortLead":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban...","id":"20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029c48a0-d6a2-4e63-bf8b-79e5fb10c645","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","timestamp":"2021. május. 24. 14:21","title":"WHO-főigazgató a járványról: Hamarosan annyi áldozat lesz, mint 2020 egészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]