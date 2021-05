Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","shortLead":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","id":"20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12020a8e-c041-44da-accc-728e53f8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 26. 08:58","title":"Koronavírus: 41 beteg meghalt, 213 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","shortLead":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","id":"20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058c154c-ef64-45f9-8741-8d9cf6a042a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","timestamp":"2021. május. 26. 15:05","title":"Visszahívtak két babakekszet, mert műanyagszál lehet bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter nem hagyott kétséget afelől, mi lesz ezeknek a sorsa.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter nem hagyott kétséget afelől, mi lesz ezeknek a sorsa.","id":"20210525_1148_modosito_javaslatot_nyujtott_be_a_jovo_evi_koltsegveteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52289dce-0fb2-459f-9081-76934d0f72d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_1148_modosito_javaslatot_nyujtott_be_a_jovo_evi_koltsegveteshez","timestamp":"2021. május. 25. 20:38","title":"1148 módosító javaslatot nyújtott be az ellenzék a jövő évi költségvetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdfea40-3e2a-48a0-9b5f-a1ec2c1853aa","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás már most is számos teatermelő területen okoz nehézséget, a közeljövőben a terméshozam csökkenésével, és a kevesebb tea miatt magasabb árakkal kell számolnunk. A hőmérsékleti és csapadékviszonyok megváltozása azonban nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is kihat: valószínűleg kevésbé ízletes teákra és arra kell számítani, hogy a teázás jótékony egészségügyi hatása csökken. Egyes területeken ezek a problémák már most jelentkeznek, amit öntözéssel és növényvédő szerek alkalmazásával igyekeznek orvosolni, de ha nem mérsékeljük a globális felmelegedést, a tea, ahhoz képest, ahogyan megismerte az emberiség, biztosan meg fog változni.","shortLead":"A klímaváltozás már most is számos teatermelő területen okoz nehézséget, a közeljövőben a terméshozam csökkenésével, és...","id":"20210526_Dragabba_es_egeszsegtelenebbe_teszi_a_teat_a_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbdfea40-3e2a-48a0-9b5f-a1ec2c1853aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a9e4f4-e2ab-405c-a107-2b08b5370b8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Dragabba_es_egeszsegtelenebbe_teszi_a_teat_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. május. 26. 09:41","title":"Drágábbá és egészségtelenebbé teszi a teát a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé teszik, hogy bárki használhassa viselhető eszközét.","shortLead":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé...","id":"20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30fcbf-9b09-4748-8ce1-2ced4a293d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","timestamp":"2021. május. 25. 16:03","title":"Akadálymentesített okosórát fejlesztett az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A lélegeztetőgép-beszerzések, a Sinopharm-vakcinák, újabban pedig a Fudan Egyetem miatt egyre többször szerepel Kína a magyar közbeszédben, legtöbbször politikai felhangokkal. A magyarországi kínai közösség számára a Fudan érkezése, illetve tágabb értelemben a keleti nyitás azonban sokkal inkább kulturális, mintsem hatalmi kérdés.","shortLead":"A lélegeztetőgép-beszerzések, a Sinopharm-vakcinák, újabban pedig a Fudan Egyetem miatt egyre többször szerepel Kína...","id":"20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788b3c9-3e55-47f9-ab19-33a5acfa6be1","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas","timestamp":"2021. május. 25. 17:00","title":"„Példát mutathat a Fudan az itteni egyetemeknek” – Magyarországon élő kínaiak a beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át működött a legendás Fiatal Művészek Klubja. 2003-ban Kovács Gábor vette meg az épületet, most pedig Mészáros Lőrincnél landolt a villa. ","shortLead":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át...","id":"20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001c201-5c3d-42d0-a8c2-0964804f3327","keywords":null,"link":"/elet/20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2021. május. 26. 16:33","title":"Sokat látott a Mészáros Lőrinc tulajdonába került Andrássy úti villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","id":"20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf45e4-f75f-4bec-8a4b-f5aa1cd2b845","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","timestamp":"2021. május. 26. 09:21","title":"Sportos monstrumként debütált a Bentley Bentayga S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]