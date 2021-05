Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne lehessen utazni keleti vakcinával. Elmondta, ezer alá csökkent a kórházban lévő koronavírusos betegek száma, 121 ember van lélegeztetőgépen. ","shortLead":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne...","id":"20210528_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02b63d3-43ca-4928-a10a-1a986f175f10","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Orban","timestamp":"2021. május. 28. 07:41","title":"Orbán: \"Nem vagyok bolond, hogy elzárjam magam az utazástól\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a saját gyerekkönyvének csinált egy kis hírverést. ","shortLead":"Most a saját gyerekkönyvének csinált egy kis hírverést. ","id":"20210527_Kevin_Hart_parlament_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a328f964-cf1d-43ff-b329-d65f61dd832b","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Kevin_Hart_parlament_fotok","timestamp":"2021. május. 27. 15:40","title":"Kevin Hart ismét a Parlament előtt fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó az oltóanyagok adományozásától várja, hogy ne induljon el menekülthullám Európa felé.","shortLead":"Szijjártó az oltóanyagok adományozásától várja, hogy ne induljon el menekülthullám Európa felé.","id":"20210527_magyarorszag_vakcina_zold_foki_koztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba427a82-c0a4-413d-a548-0e298f0b6514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_magyarorszag_vakcina_zold_foki_koztarsasag","timestamp":"2021. május. 27. 14:37","title":"Magyarország 100 ezer adag AstraZenecát ad a Zöld-foki Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225f8416-d5c4-4f2f-9da4-a4e9af1c1272","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírusos viccek jól töltötték be a szerepüket, mert világszerte megmaradtak a szalonképes határokon belül – állítják kutatók. Mi több, a pszichés megküzdésben olyan nagy szerepe van a humornak, hogy vannak, akik a nevetésterápiát bevetnék a Covid–19 szövődményeinek a feldolgozásában is.","shortLead":"A koronavírusos viccek jól töltötték be a szerepüket, mert világszerte megmaradtak a szalonképes határokon belül –...","id":"20210528_Viccek_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225f8416-d5c4-4f2f-9da4-a4e9af1c1272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cfffdd-91b2-4633-99d8-be0721a615a0","keywords":null,"link":"/360/20210528_Viccek_jarvany_idejen","timestamp":"2021. május. 28. 17:00","title":"Viccelődni járvány idején? Ezt most vegyük komolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportolók azt kérik a szövetségtől, hogy tárgyalja újra Lupkovics Dóra és Mohamed Aida csapatban betöltött pozícióját.","shortLead":"A sportolók azt kérik a szövetségtől, hogy tárgyalja újra Lupkovics Dóra és Mohamed Aida csapatban betöltött pozícióját.","id":"20210528_mohamed_aida_noi_tor_valogatott_tokio_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6275c9ec-8fd6-4a48-af98-982645925f20","keywords":null,"link":"/sport/20210528_mohamed_aida_noi_tor_valogatott_tokio_olimpia","timestamp":"2021. május. 28. 13:56","title":"Nyílt levélben tiltakozik Mohamed Aida olimpiai csapatba kerülése ellen négy tőröző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.","shortLead":"Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.","id":"20210528_A_1215_evesek_szamara_is_engedelyezi_a_Pfizervakcinat_az_Europai_EMA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06098fac-c346-438c-abdc-5737993fb8e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210528_A_1215_evesek_szamara_is_engedelyezi_a_Pfizervakcinat_az_Europai_EMA","timestamp":"2021. május. 28. 16:49","title":"A 12–15 évesek számára is engedélyezi a Pfizer-vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","shortLead":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","id":"20210528_idojaras_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0e311-ff02-42d3-b9a5-228433c5345b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_idojaras_pentek","timestamp":"2021. május. 28. 05:39","title":"Előbb eltűnnek, aztán visszajönnek a felhők pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai szabályozás ellehetetlenítette az életét. Most azonban visszatért hozzánk, igaz két üléssel kevesebbel és jelentősen drágábban.","shortLead":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai...","id":"20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69dd9f-09a3-4603-b255-30a918eebf53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","timestamp":"2021. május. 27. 07:21","title":"A nagy túlélő: visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]