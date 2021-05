Mindössze 5800 igénylés érkezett május közepéig a tízmilliós forintos támogatott gyorskölcsönre – erről Tállai András beszélt az MTI-nek. A Pénzügyminisztérium államtitkára azt is elmonta, hogy az igénylések összértéke meghaladja a 47 milliárd forintot – vagyis sokan a lehetséges tízmilliós keretet sem kérték.

Az ingyenhitelt februárban jelentette be Orbán Viktor az MKIK hagyományos gazdasági évnyitóján. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy a tíz évre – hároméves törlesztési moratóriummal – igényelhető, legfeljebb tízmillió forintos kölcsön a legkisebb vállalkozásokat segítheti át a koronavírus-járvány miatti nehéz időszakon. Bár akkor úgy tűnt, a kölcsön minden mikro- és kisvállalkozás számára elérhető lesz, nem sokkal később kiderült, hogy nem csak a vállalkozások mérete, de azok tevékenységi köre is számít, illetve többek között az is, hogy nyereségesek voltak-e a járványt megelőző időszakban.

Tállai a távirati irodának megerősítette most azt is, hogy a szintén nehéz helyzetbe került ágazatok segítségére kidolgozott bértámogatások és adóelengedés rendszere május végén lejár. Marad ugyanakkor az, hogy az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített ételek és italok esetében is szuperkedvezményes, 5 százalékos az áfa – arról nem esett szó az MTI hírében, hogy ez a lehetőség meddig áll majd fenn.