Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","shortLead":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","id":"20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6b5714-5786-4a39-83cc-237f09855dad","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","timestamp":"2021. február. 02. 15:42","title":"Közel 18 milliárd forintot költöttek állami kommunikációra 2020 utolsó negyedévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a29acc-0607-41ca-8f4f-932974aa66b5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A fegyvervásárlásra szánt pénz kampányra mehetett el.","shortLead":"A fegyvervásárlásra szánt pénz kampányra mehetett el.","id":"20210203_Karachigate_Franciaorszag_exminiszterelnoket_is_korrupcioval_vadoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a29acc-0607-41ca-8f4f-932974aa66b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ebd17d-e9f7-4236-bb4a-6d16c5ee854f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_Karachigate_Franciaorszag_exminiszterelnoket_is_korrupcioval_vadoljak","timestamp":"2021. február. 03. 14:10","title":"Karachi-gate: Franciaország exminiszterelnökét is korrupcióval vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A négy nagy vizsgált bicikliúton egyaránt megnőtt a forgalom, a Bem rakpart és a Weiss Manfréd út volt a legvonzóbb.","shortLead":"A négy nagy vizsgált bicikliúton egyaránt megnőtt a forgalom, a Bem rakpart és a Weiss Manfréd út volt a legvonzóbb.","id":"20210202_Kerekpar_januar_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a68906-433a-427b-8bfd-e9bd9cccdd1c","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Kerekpar_januar_Budapest","timestamp":"2021. február. 02. 16:57","title":"Soha nem bringáztak januárban annyian Budapesten, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy aranyból készült tárgy volt.","shortLead":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy...","id":"20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344fa070-e638-4917-9033-3c19eaee04aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","timestamp":"2021. február. 04. 08:03","title":"2000 éves múmiákat találtak, de az sokkal érdekesebb, hogy mi volt a szájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz, a felmentéséről szóló hírre nem reagáltak.","shortLead":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz...","id":"20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a8a927-f81c-4798-8c13-55da69bfbf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","timestamp":"2021. február. 02. 18:48","title":"Távozik a főpolgármesteri hivataltól a munkatárs, aki megosztott egy Varga Judit-mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-nagydíjas színésznő régóta betegeskedik, ezért nagyon vigyáznak rá, most az unokája számolt be az állapotáról.



","shortLead":"A Kossuth-nagydíjas színésznő régóta betegeskedik, ezért nagyon vigyáznak rá, most az unokája számolt be...","id":"20210203_Ujabb_hirek_Torocsik_Marirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34954c4-4621-4fd7-b47d-8ed0d786d64d","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Ujabb_hirek_Torocsik_Marirol","timestamp":"2021. február. 03. 09:16","title":"Már Törőcsik Mari sem hiszi, hogy egyszer még színpadra állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina. A szakember szerint Kína minden amerikai személyes adatait be akarja kebelezni, és ehhez igen jó úton jár.","shortLead":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina...","id":"20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93f363a-212c-47a6-8043-db940a07afa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","timestamp":"2021. február. 02. 13:13","title":"Az amerikai felnőttek 80 százalékától próbálnak személyes adatokat lopni a kínai hackerek – köztük DNS-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Winston Churchillnek ez az egyetlen festménye, amelyet a második világháború alatt készített, a kép akár 2,5 millió fontot is érhet az árverésen.



","shortLead":"Winston Churchillnek ez az egyetlen festménye, amelyet a második világháború alatt készített, a kép akár 2,5 millió...","id":"20210203_Angelina_Jolie_eladja_a_Churchillfestmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fbbdcb-2cdb-469b-a635-442cee5c6756","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Angelina_Jolie_eladja_a_Churchillfestmenyet","timestamp":"2021. február. 03. 09:30","title":"Nem tudni, hogy került Roosevelttől Angelina Jolie-hoz, de most eladó Churchill egyik híres festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]