[{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság figyelmeztetésben részesítette a külügyminisztérium előtt akciózó aktivistákat.","shortLead":"A bíróság figyelmeztetésben részesítette a külügyminisztérium előtt akciózó aktivistákat.","id":"20210531_rongalas_birosag_jachtparkolo_momentum_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5ad92-497e-4b11-8528-e5d994b950cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_rongalas_birosag_jachtparkolo_momentum_itelet","timestamp":"2021. május. 31. 17:23","title":"Elítélték rongálás miatt a jachtparkolót felfestő momentumos fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet nyert az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának szombati napján.","shortLead":"Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet nyert az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának szombati...","id":"20210529_Hosszu_Katinka_ket_szamban_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b723c494-304d-455a-8486-3950fddb90a3","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Hosszu_Katinka_ket_szamban_nyert","timestamp":"2021. május. 29. 20:10","title":"Hosszú Katinka két számban nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","shortLead":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","id":"20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787af742-3eaf-45d4-b8b4-0e777fd18abc","keywords":null,"link":"/sport/20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","timestamp":"2021. május. 30. 13:57","title":"Az orra és a szemgödre is eltört Kevin De Bruynének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ac19ff-3add-41a3-b276-92624ebf45d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a magyar emberek nagyrabecsülésének és köszönetének jeleként adta át a kínai kollégájának a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a magyar emberek nagyrabecsülésének és köszönetének jeleként adta át a kínai kollégájának...","id":"20210531_szijjarto_peter_vang_ji_kituntetes_kinai_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ac19ff-3add-41a3-b276-92624ebf45d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bf462c-b044-428e-8070-72438e13b77e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_szijjarto_peter_vang_ji_kituntetes_kinai_kulugyminiszter","timestamp":"2021. május. 31. 15:48","title":"Szijjártó magas állami kitüntetést adott át a kínai külügyminiszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós kormányokon múlik, jóváhagyják és alkalmazzák-e az Európai Bizottság ajánlásait.","shortLead":"Az uniós kormányokon múlik, jóváhagyják és alkalmazzák-e az Európai Bizottság ajánlásait.","id":"20210531_Az_Europai_Bizottsag_mar_junius_kozepetol_konnyitene_az_europai_utazasi_szabalyokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2339035-6f1f-45b6-b210-ea8d792d96d9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Az_Europai_Bizottsag_mar_junius_kozepetol_konnyitene_az_europai_utazasi_szabalyokon","timestamp":"2021. május. 31. 14:19","title":"Az Európai Bizottság már június közepétől könnyítene az európai utazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","shortLead":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","id":"20210531_copa_america_labdarugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ece2ce-cb3f-408e-95b0-ed879b970675","keywords":null,"link":"/sport/20210531_copa_america_labdarugas","timestamp":"2021. május. 31. 14:26","title":"Jövő vasárnap kezdődne, de még nincs rendezője a Copa Americának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","shortLead":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","id":"20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669b114-2e5c-4bf5-a9b1-aab59d37c747","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","timestamp":"2021. május. 30. 17:18","title":"Aki nem repülővel megy, korlátozások nélkül utazhat Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, a sorozathoz közeli álló forrás szerint a stáb alapos kutatómunkát végzett a forgatókönyvírás előtt. ","shortLead":"Egy, a sorozathoz közeli álló forrás szerint a stáb alapos kutatómunkát végzett a forgatókönyvírás előtt. ","id":"20210531_A_Korona_Netflix_Diana_hercegno_Martin_Bashir_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5446d74d-89f2-4c44-ae31-ab83b9a46b00","keywords":null,"link":"/elet/20210531_A_Korona_Netflix_Diana_hercegno_Martin_Bashir_interju","timestamp":"2021. május. 31. 15:40","title":"A Korona új évadában is benne lesz a botrányos Diana-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]