[{"available":true,"c_guid":"2056b9d5-0462-4879-b40b-307e44f6c61b","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32-21-re legyőzte az orosz CSZKA Moszkva csapatát a harmadik helyért rendezett mérkőzésen, a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32-21-re legyőzte...","id":"20210530_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_cszka_negyes_donto_bronzerem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2056b9d5-0462-4879-b40b-307e44f6c61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bafde44-508c-42f0-90e4-e4644e37038b","keywords":null,"link":"/sport/20210530_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_cszka_negyes_donto_bronzerem","timestamp":"2021. május. 30. 16:56","title":"Kézilabda BL: fölényes győzelemmel bronzérmes a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","shortLead":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","id":"20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a179b36f-bf8f-4382-b6f2-d0c99f6c4f99","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","timestamp":"2021. május. 31. 14:00","title":"A Soroksári út is lehet Amerika – Woodstock Barbie-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217b5877-93a0-4c72-a49a-43e78b11b553","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mostanában sokat hallani a transzgenerációs hatásról, sőt traumáról, és felmerülhet bennünk, hogy ez a jelenség milyen módon bukkanhat fel az ember életében. ","shortLead":"Mostanában sokat hallani a transzgenerációs hatásról, sőt traumáról, és felmerülhet bennünk, hogy ez a jelenség milyen...","id":"20210531_Vajon_engem_is_erint_a_transzgeneracios_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217b5877-93a0-4c72-a49a-43e78b11b553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd31bedb-3179-4a8b-82bc-f435e8a78137","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210531_Vajon_engem_is_erint_a_transzgeneracios_hatas","timestamp":"2021. május. 31. 13:30","title":"Vajon engem is érint a transzgenerációs hatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","shortLead":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","id":"20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a6e319-9a05-4646-8522-4ca37d77868d","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","timestamp":"2021. május. 29. 18:48","title":"Megvan az SZFE szenátusának névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett, amelyet valójában már negyven éve megtaláltak, de csak most adtak át az Izraeli Régészeti Hatóságnak (IAA) – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett...","id":"20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842779fa-63c7-48b5-b66a-7bdafd3ae484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","timestamp":"2021. május. 29. 18:03","title":"Szemmel veréstől \"védő\" 1500 éves amulettet találtak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy francia teniszezőt győzött le a magyar sportoló.","shortLead":"Egy francia teniszezőt győzött le a magyar sportoló.","id":"20210530_Tovabbjutott_a_Roland_Garroson_Fucsovics_Marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1052c7a-966c-4375-943b-1ee8d3b8ff70","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Tovabbjutott_a_Roland_Garroson_Fucsovics_Marton","timestamp":"2021. május. 30. 17:28","title":"Továbbjutott a Roland Garroson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry matematikus Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry...","id":"20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0412685f-037a-4afd-9b66-1a223f712692","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","timestamp":"2021. május. 30. 19:16","title":"Elüsse-e a vezető nélküli autónk a gyalogost, ha ezzel megmenti az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]