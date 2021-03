Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a felmelegedés.","shortLead":"Folytatódik a felmelegedés.","id":"20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417a3e27-cf29-40e3-a375-0adda92512bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","timestamp":"2021. március. 29. 05:10","title":"Húsz fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan megsérültek, de az eddigi információk szerint csak a terroristák haltak meg. ","shortLead":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan...","id":"20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077de60e-44ca-404a-96f0-eb19c2e9f2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","timestamp":"2021. március. 28. 10:43","title":"Ismét egy keresztény templom ellen követtek el merényletet Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8240dbe-5296-455c-bd2c-0154848d036d","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Hosszú és zavaros időszak után tíz évvel ezelőtt megszületett a kormányrendelet az intézményen kívüli szülés szabályairól. A jogszabályi háttér biztonságot adott a nőknek, ami az elmúlt években az otthonszülések számának növekedéséhez vezetett. Az otthonszülést választó anyák ugyanakkor még mindig sokszor kerülnek konfliktusba a védőnőkkel, gyermekorvosokkal. De hogyan lett alapértelmezett, hogy a nők kórházban szülnek? És mit jelent ma a háborítatlan szülés?","shortLead":"Hosszú és zavaros időszak után tíz évvel ezelőtt megszületett a kormányrendelet az intézményen kívüli szülés...","id":"20210328_Ki_mondja_meg_hogy_hol_biztonsagos_a_szules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8240dbe-5296-455c-bd2c-0154848d036d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecbcab4-7256-4017-bb6d-175473af7c26","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Ki_mondja_meg_hogy_hol_biztonsagos_a_szules","timestamp":"2021. március. 28. 20:00","title":"Ki mondja meg, hogy hol biztonságos a szülés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tudnak az orosz gyárak elég oltóanyagot előállítani, így az ország kénytelen vásárolni a technológiát átvevő külföldi partnerektől. A New York Times szerint az oroszoknál csak nyögvenyelősen halad az oltás – idáig csupán a lakosság 4,4 %-ának sikerült beadni a szert, míg az EU 10, az USA pedig 26 %-nál tart.","shortLead":"Nem tudnak az orosz gyárak elég oltóanyagot előállítani, így az ország kénytelen vásárolni a technológiát átvevő...","id":"20210329_New_York_Times_Fu_alatt_sajat_vakcinajukat_importaljak_az_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe7b28a-feaa-4ff4-aa3f-21a02a6ef871","keywords":null,"link":"/360/20210329_New_York_Times_Fu_alatt_sajat_vakcinajukat_importaljak_az_oroszok","timestamp":"2021. március. 29. 08:45","title":"New York Times: Saját vakcinájukat vásárolják külföldről az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed Hatebzade iráni külügyi szóvivő.","shortLead":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed...","id":"20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7570ae-9fe4-4622-ba60-bc062c558561","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","timestamp":"2021. március. 27. 21:51","title":"Irán és Kína 25 évre szóló együttműködési megállapodást kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","shortLead":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","id":"20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1848dc4-c3cd-4583-89f0-8057f8779744","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","timestamp":"2021. március. 28. 15:45","title":"Forma-1: Rajtbüntetést kapott Vettel, a mezőny végéről indulhat a futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2dce31-2f6d-4e83-a852-10cafa3bb1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre is válaszolt, kapott-e valaha anyagi támogatást Soros Györgytől. ","shortLead":"Arra a kérdésre is válaszolt, kapott-e valaha anyagi támogatást Soros Györgytől. ","id":"20210328_FeketeGyor_Andras_hazugsagvizsgalat_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2dce31-2f6d-4e83-a852-10cafa3bb1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d49d2-5540-433c-b976-68067e0f3cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_FeketeGyor_Andras_hazugsagvizsgalat_video","timestamp":"2021. március. 28. 20:57","title":"Elvégezték a hazugságvizsgálatot Fekete-Győr Andráson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb6181f-9f32-42e2-aaee-6954f90261d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A taxis cégek szerint sokan hívnak bérautót azért, hogy kilógjanak a karanténból bevásárolni. Mások a PCR-tesztre mennek taxival - írja a 24.hu","shortLead":"A taxis cégek szerint sokan hívnak bérautót azért, hogy kilógjanak a karanténból bevásárolni. Mások a PCR-tesztre...","id":"20210327_Igy_lognak_ki_taxival_az_emberek_a_karantenbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb6181f-9f32-42e2-aaee-6954f90261d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be980639-ea48-45eb-bed3-2d3867d5bf63","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Igy_lognak_ki_taxival_az_emberek_a_karantenbol","timestamp":"2021. március. 27. 15:18","title":"Így lógnak ki taxival az emberek a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]