[{"available":true,"c_guid":"6f38675f-b067-4031-b83b-481743876fb8","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer névadója igényt tart arra, hogy hű fegyverhordozói ideológiai keretet barkácsoljanak a tevékenységének, ők pedig ezt sietve teljesítették is. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer névadója igényt tart arra, hogy hű fegyverhordozói ideológiai keretet barkácsoljanak...","id":"202121__orban_es_ideologusai__elmaradt_szembenezes__politikai_termek__rendszer_kritikanelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f38675f-b067-4031-b83b-481743876fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c427a44d-9c21-4734-a948-b1daef332476","keywords":null,"link":"/360/202121__orban_es_ideologusai__elmaradt_szembenezes__politikai_termek__rendszer_kritikanelkul","timestamp":"2021. május. 29. 11:00","title":"Kizárólag Orbán Viktor dicsőségét zengik a róla írt könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatóját vette el.

","shortLead":"A brit Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatóját vette el.

","id":"20210530_Titokban_megnosult_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e259cb-5f34-4bbf-9dab-d2031a7ec1af","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Titokban_megnosult_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2021. május. 30. 08:58","title":"Titokban megnősült a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök fizetése nőtt, ahogy a hivatalos átlagbér is - csak több lett a munkanélküli és a részmunkaidős, meg az infláció.","shortLead":"A miniszterelnök fizetése nőtt, ahogy a hivatalos átlagbér is - csak több lett a munkanélküli és a részmunkaidős, meg...","id":"20210529_Orban_beret_annyira_nem_viselte_meg_a_valsag_masoket_igen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3094f6c2-f2b7-4c73-9b0b-3ae950ea871b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Orban_beret_annyira_nem_viselte_meg_a_valsag_masoket_igen","timestamp":"2021. május. 29. 16:24","title":"Orbán bérét annyira nem viselte meg a válság, másokét igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","shortLead":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","id":"20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f250cad1-86c3-42a3-8f2b-c7ed82192473","keywords":null,"link":"/sport/20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 30. 13:11","title":"Döntött Cseh László az olimpiai indulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","shortLead":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","id":"20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bea4b26-33fb-4821-93e7-019cb19484ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","timestamp":"2021. május. 30. 08:44","title":"Most a szabálytalan gyalogosokról adott ki válogatás videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","shortLead":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","id":"20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763968e6-cf1b-492e-b833-40d6723d67b9","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","timestamp":"2021. május. 30. 13:55","title":"Dárdai Pál marad a Hertha edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","shortLead":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","id":"20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde46da4-f408-4bc7-8e88-fd254103765d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","timestamp":"2021. május. 29. 13:14","title":"Rendőrök követték Czeglédy Csabát nem létező rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b36217c-8cca-437f-9d5d-2b0dbf36c797","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiverték két fogát egy légutas-kísérőnek a Southwest Airlines járatán, mert a maszkviselésre szólította fel az egyik utast.","shortLead":"Kiverték két fogát egy légutas-kísérőnek a Southwest Airlines járatán, mert a maszkviselésre szólította fel az egyik...","id":"20210529_Verekedes_egy_amerikai_repulogepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b36217c-8cca-437f-9d5d-2b0dbf36c797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbc8d2c-203d-4885-a1ea-9bf80b89a6b4","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Verekedes_egy_amerikai_repulogepen","timestamp":"2021. május. 29. 15:44","title":"Verekedés volt egy amerikai repülőgépen, az utaskísérő két foga bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]