[{"available":true,"c_guid":"8c3660b4-611b-4f8a-b164-0f8c79ae501d","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"Annak felmérése, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél gyerekkormentes év a gyerek életére és személyiségfejlődésére, még csak most következik. Vélemény.","shortLead":"Annak felmérése, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél gyerekkormentes év a gyerek életére és...","id":"202121_gyereknap_avirus_arnyekaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3660b4-611b-4f8a-b164-0f8c79ae501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b9ef9-ed5c-47d8-8cae-aea1f56a888c","keywords":null,"link":"/360/202121_gyereknap_avirus_arnyekaban","timestamp":"2021. május. 30. 11:00","title":"Laborczi Dóra: Nem biztos, hogy az anyagiakon múlik, melyik gyerekek a járvány vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632147fb-43a2-4413-8883-05c769b2774a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá a kukacevésre.","shortLead":"Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá...","id":"20210531_nagy_istvan_kukac_rovar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632147fb-43a2-4413-8883-05c769b2774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ab6a9b-cc2b-4399-89d9-25960cb1c7cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_nagy_istvan_kukac_rovar","timestamp":"2021. május. 31. 14:09","title":"Nagy István szerint a magyarok nem akarnak rovarokat enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3021344c-1e72-4861-b545-5ae25d23f50e","c_author":"Josep Borrell","category":"gazdasag","description":"Fel kell számolnunk az átoltottsági szakadékot - írja Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke.","shortLead":"Fel kell számolnunk az átoltottsági szakadékot - írja Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai...","id":"20210530_Josep_Borrell_Fokozza_a_geopolitikai_feszultsegeket_hogy_a_szegenyebb_orszagokba_kevesebb_oltas_jut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3021344c-1e72-4861-b545-5ae25d23f50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e5c6c0-2c29-45d6-8b0b-488f9352486a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Josep_Borrell_Fokozza_a_geopolitikai_feszultsegeket_hogy_a_szegenyebb_orszagokba_kevesebb_oltas_jut","timestamp":"2021. május. 30. 16:22","title":"Josep Borrell: Fokozza a geopolitikai feszültségeket, hogy a szegényebb országokba kevesebb oltás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az önkéntes és a magánnyugdíjpénztáraknál kezelt vagyon 12,7, illetve 15,4 százalékkal nőtt 2020 első negyedéve óta. A tagok létszáma ugyanakkor folyamatosan csökken.","shortLead":"Az önkéntes és a magánnyugdíjpénztáraknál kezelt vagyon 12,7, illetve 15,4 százalékkal nőtt 2020 első negyedéve óta...","id":"20210531_magannyugdijpenztarak_onkentes_nyugdijpenztarak_tobb_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d644a8a3-1d1e-49c6-af78-f67c1d7b95f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_magannyugdijpenztarak_onkentes_nyugdijpenztarak_tobb_penz","timestamp":"2021. május. 31. 05:56","title":"Nagyot nőtt a nyugdíjpénztárak vagyona egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","shortLead":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","id":"20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bc8ea-afe6-45ca-bf47-b0986ae00d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","timestamp":"2021. május. 30. 20:43","title":"Harmadával drágult a magyar eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedbaa8c-c9af-42aa-9deb-0260b3d65f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden bizonnyal fényes jövő vár a kétéves Kashe Questre.","shortLead":"Minden bizonnyal fényes jövő vár a kétéves Kashe Questre.","id":"20210531_Keteves_kislany_Mensa_IQ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedbaa8c-c9af-42aa-9deb-0260b3d65f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dcfb19-1b09-4d5a-8069-087f2a3c55bb","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Keteves_kislany_Mensa_IQ","timestamp":"2021. május. 31. 15:08","title":"Egy kétéves kislány lett az amerikai Mensa legfiatalabb tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra a Ryanair repülőjét, hogy a rendőrök őrizetbe vehessék az egyik vezető ellenzékit, Raman Prataszevicset. Oroszország az egyetlen, amely kitart a fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka mellett, ám Moszkva megkéri a támogatás árát.","shortLead":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra...","id":"20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a92b51-c788-4c19-9826-9e76f97968eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Így gyűri egy hazugság Oroszország alá Fehéroroszországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka, amellyel újraszabályoznák ezt a területet, de az érdekek összeütközése miatt ez nagyon nehéz lesz.","shortLead":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka...","id":"20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11475a10-2967-4813-bc9f-9a965da88b06","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","timestamp":"2021. május. 31. 17:27","title":"Uniós vita az állatjólétről: a kamionsofőr vezetési technikáján is múlik, milyen minőségű hús kerül az asztalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]