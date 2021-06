Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már látni, milyen pusztítást végzett a járvány egy éve az ország különböző területein.","shortLead":"Most már látni, milyen pusztítást végzett a járvány egy éve az ország különböző területein.","id":"20210602_koronavirus_videk_egeszsegugy_ellatas_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d7063-70d9-4306-ba2d-08ad8a7b0406","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koronavirus_videk_egeszsegugy_ellatas_fertozott","timestamp":"2021. június. 02. 10:44","title":"A szegényebb vidékeken nagyobb eséllyel halt bele valaki a koronavírusba, mint a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan újabb fontos paraméterrel bővül a kínálat.","shortLead":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan...","id":"20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342d9e-46f2-42ae-a9b0-8b5dbbcf8a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","timestamp":"2021. június. 01. 10:03","title":"Szintet lép a Fitbit: a horkolást is figyelni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52d7dbb-2742-4d08-ac42-84bb33a7de05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dohányzó nőknél a tüdőrák mellett más daganatos megbetegedések is gyakoribbak.","shortLead":"A dohányzó nőknél a tüdőrák mellett más daganatos megbetegedések is gyakoribbak.","id":"20210531_tudorak_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52d7dbb-2742-4d08-ac42-84bb33a7de05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c84ec0-42be-4c05-b0fc-bcda2f603e5e","keywords":null,"link":"/elet/20210531_tudorak_nok","timestamp":"2021. május. 31. 19:45","title":"Negyven százalékkal nőtt a tüdőrák a nőknél az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4ebcb0-7591-483e-a3dc-26bd054cb552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az első alkalom, hogy a Ford Mondeo utódjának prototípusát tesztelés közben lehet látni.\r

