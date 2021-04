Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f60f3b00-74a6-42c5-9c5d-658e96481d2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még a csimpánzok is képesek szégyellni magukat, ha megszegik a közös normákat – jó volna, ha megszívlelnék ezt azok a politikai vezetők, akik nemigen törődnek az erkölccsel. Erre a konzervatív brit The Times kommentárja figyelmeztet azzal kapcsolatban, hogy kiderült: David Cameron még kormányfőként keményen lobbizott egy magáncég mellett. ","shortLead":"Még a csimpánzok is képesek szégyellni magukat, ha megszegik a közös normákat – jó volna, ha megszívlelnék ezt azok...","id":"20210419_The_Times_Amit_a_korrupt_politika_a_majmoktol_tanulhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60f3b00-74a6-42c5-9c5d-658e96481d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a561773-a6f3-4d58-81f4-c5c11a9b3677","keywords":null,"link":"/360/20210419_The_Times_Amit_a_korrupt_politika_a_majmoktol_tanulhat","timestamp":"2021. április. 19. 09:00","title":"The Times: Tanulhatnának a majmoktól a korrupt politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","shortLead":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","id":"20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba0963-b575-4d49-8e86-d7ccd024aec8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","timestamp":"2021. április. 19. 11:28","title":"Szarvas József: “Én azt várom, hogy történjen valami személyes ügy az egyetemen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői bejelentették, hogy saját bajnokságot hoznak létre. De elmennek-e a szakadárok a falig, és hagyják, hogy az UEFA kizárja a részt vevő játékosokat a válogatottból, a klubokat pedig a saját hazájuk bajnokságából? Vagy csak minden eddiginél komolyabban szemléltetik, hogy nagyobb beleszólást akarnak a pénzügyekbe? Jönnének-e közvetítési bevételek, ha minden évben csak ugyanaz a pár elitcsapat játszana egymással, és mi várhatna egy kisebb liga, például a magyar bajnokság szurkolóira így?","shortLead":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői...","id":"20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf028d-a9ad-4ba1-8882-4f0d502f1ddf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","timestamp":"2021. április. 19. 14:30","title":"Minden idők egyik legnagyobb zsarolását látjuk, vagy a futball teljes reformját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e127ffff-5cde-41e0-8845-f75bf026ebb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az instabil talajra épült templomot 2000 után újították fel.","shortLead":"Az instabil talajra épült templomot 2000 után újították fel.","id":"20210419_tacs_romania_erdely_refomatus_templom_torony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e127ffff-5cde-41e0-8845-f75bf026ebb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8dbfb0-a1fd-4347-b72c-c5b78f2feafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210419_tacs_romania_erdely_refomatus_templom_torony","timestamp":"2021. április. 19. 17:15","title":"Leomlott a tacsi református templom tornya – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer magasabb, mint az ezzel nem rendelkező termékeké.","shortLead":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer...","id":"20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe744bb4-642e-4bdb-b3bf-9f4db42cb273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","timestamp":"2021. április. 19. 11:47","title":"Uniós oltalom alá vették a budaörsi őszibarackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok pályázhatnak a pénzért, egy-egy település 1,5 milliót kaphat. ","shortLead":"Az önkormányzatok pályázhatnak a pénzért, egy-egy település 1,5 milliót kaphat. ","id":"20210419_haziallat_chip_ivartalanitas_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4842d080-40c6-4733-81da-e1dd2f9bbcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_haziallat_chip_ivartalanitas_palyazat","timestamp":"2021. április. 19. 13:59","title":"Félmilliárddal támogatja a kormány a falusi kutyák és macskák ivartalanítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója internetes ténykedését.","shortLead":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója...","id":"20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa5c780-3855-4b8b-9283-75a4444281ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","timestamp":"2021. április. 19. 09:33","title":"A sötét weben keresett bérgyilkost egy olasz férfi a barátnője ellen, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]