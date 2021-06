Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8caae613-221b-417e-85b4-0e1c871af4fd","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A boksz és az autós üldözés már nem menne annyira, de ezekre nincs is szükségük Richard Osman főszereplőinek, akikről senki nem mondaná meg, hogy elmúltak negyvenévesek – ráadásul már kétszer egymás után.","shortLead":"A boksz és az autós üldözés már nem menne annyira, de ezekre nincs is szükségük Richard Osman főszereplőinek, akikről...","id":"202121__a_csutortoki_nyomozoklub__richard_osman__szenior_detektivek__kesore_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8caae613-221b-417e-85b4-0e1c871af4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c023046-7ba5-40f7-ba9c-9dce6c7c7c8e","keywords":null,"link":"/360/202121__a_csutortoki_nyomozoklub__richard_osman__szenior_detektivek__kesore_jar","timestamp":"2021. június. 01. 17:00","title":"Süt a nap és gyilkosság van a levegőben – egy remek krimi az év angol írójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július elsejétől 18-áig tekinthető meg a Városliget szívében, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ezután a Magyar Természettudományi Múzeumban, illetve a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Természet és- Környezetvédelmi Fesztiválon látható majd újra. Addig is, amíg nem jut el személyesen ezekre a helyszínekre, bemutatunk néhány jól elkapott pillanatot. ","shortLead":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július...","id":"20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb1674-71ed-45ad-9199-4f4dd89c4bf3","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","timestamp":"2021. június. 01. 18:30","title":"Lebilincselő képeken Magyarország természeti kincsei – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","shortLead":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","id":"20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f5a2c3-57a6-4d2a-8002-ebf1663e4cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","timestamp":"2021. június. 02. 07:41","title":"Új idei árfolyamcsúcsot állított be a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány azt ígéri, nem szorulnak háttérbe a kistermelők azzal, hogy mostantól a nagyvállalatok is kaphatnak támogatást az uniós csomagból.","shortLead":"A kormány azt ígéri, nem szorulnak háttérbe a kistermelők azzal, hogy mostantól a nagyvállalatok is kaphatnak...","id":"20210601_A_korabbi_penz_haromszorosara_palyazhatnak_a_magyar_agrartermelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c980cc40-ba02-4213-976b-287cb7f5d1eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_A_korabbi_penz_haromszorosara_palyazhatnak_a_magyar_agrartermelok","timestamp":"2021. június. 01. 13:45","title":"A korábbi pénz háromszorosára pályázhatnak a magyar agrártermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa a Fudan Egyetem és a Diákváros ügyében kérdezte a miniszterelnököt, majd miután elvették tőle a szót, odavitte Orbánnak Magyarország hét törvényét. ","shortLead":"A Párbeszéd politikusa a Fudan Egyetem és a Diákváros ügyében kérdezte a miniszterelnököt, majd miután elvették tőle...","id":"20210531_Szabo_Orban_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b8b379-e47b-4de0-a426-8cb8b4b8d090","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Szabo_Orban_parlament","timestamp":"2021. május. 31. 18:49","title":"Szabó Tímea Orbánnak: Mennyit kap ön a hazaárulásért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek eredetileg 10 százalékos bértömegnövekedést kértek.","shortLead":"A szakszervezetek eredetileg 10 százalékos bértömegnövekedést kértek.","id":"20210601_magyar_posta_bertargyalas_szakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f1c94-374b-478f-98e7-7a8aa1ee7f23","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_magyar_posta_bertargyalas_szakszervezetek","timestamp":"2021. június. 01. 08:06","title":"Még mindig nem kaptak béremelési ajánlatot a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Washington Postban megjelent állásfoglalás szerint az eddiginél sokkal jobban kell összehangolni az erőfeszítéseket, és új finanszírozási módszereket kell bevetni, hogy a szegény országoknak is jusson elég vakcina.","shortLead":"A Washington Postban megjelent állásfoglalás szerint az eddiginél sokkal jobban kell összehangolni az erőfeszítéseket...","id":"20210601_oltas_vakcina_vilag_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e193574-a562-4ca5-9772-6a344558dd6b","keywords":null,"link":"/360/20210601_oltas_vakcina_vilag_lapszemle","timestamp":"2021. június. 01. 07:30","title":"Az ENSZ és társai a vészharangokat kongatják az oltásönzőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ec3d87-9612-4685-a4ce-089f2dcf60a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gődény György szerepeltetése pedig milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget.","shortLead":"Gődény György szerepeltetése pedig milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget.","id":"20210602_lenkei_gabor_godeny_gyorgy_profit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3d87-9612-4685-a4ce-089f2dcf60a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163ebc7-08d7-4127-b0a4-9529b8cecf0b","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_lenkei_gabor_godeny_gyorgy_profit","timestamp":"2021. június. 02. 09:00","title":"387 millió forintos nyereséget termeltek a vírusszkeptikus Lenkei Gábor cégei a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]