[{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És 81 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"És 81 új fertőzöttet találtak.","id":"20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c4037d-85e7-4966-805a-bb087ed70cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 07. 08:58","title":"Koronavírus Magyarországon: 67-en vannak lélegeztetőgépen, elhunyt 12 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már volt alkalma a zenekari tagoknak személyesen is találkozni a frontemberrel, ami „fontos mérföldkő, de nem jelenti az út végét” – írta a Quimby.","shortLead":"Már volt alkalma a zenekari tagoknak személyesen is találkozni a frontemberrel, ami „fontos mérföldkő, de nem jelenti...","id":"20210607_Jo_hirek_erkeztek_Kiss_Tibirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab652a9d-aaaf-468a-b051-dfa0452b9049","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Jo_hirek_erkeztek_Kiss_Tibirol","timestamp":"2021. június. 07. 12:27","title":"Jó hírek érkeztek Kiss Tibiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6431584b-b104-4dcb-8257-c3421a2aa7f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az egykepolitika olyan mértékben torzította a kínai társadalmat, és annyira fenyegeti a gazdaság jövőjét, hogy a kommunista párt családpolitikája reformjára kényszerült. A szülést megparancsolni viszont nem lehet.","shortLead":"Az egykepolitika olyan mértékben torzította a kínai társadalmat, és annyira fenyegeti a gazdaság jövőjét...","id":"202122__kinai_nepesseg__bebibumm__oregedo_tarsadalom__haromkapolitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6431584b-b104-4dcb-8257-c3421a2aa7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced9fbef-7765-4185-9666-7129447d479f","keywords":null,"link":"/360/202122__kinai_nepesseg__bebibumm__oregedo_tarsadalom__haromkapolitika","timestamp":"2021. június. 05. 16:00","title":"Három gyerek engedélyezése is kevés lesz a kínai demográfiai tragédia elkerüléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383b15b4-a248-4106-be38-ce83f5185bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság egy szakácskönyvet is kiad, amelyben többek között a Konyhafőnökben is szereplő Bernáth József séf receptjei is helyet kapnának.","shortLead":"A hatóság egy szakácskönyvet is kiad, amelyben többek között a Konyhafőnökben is szereplő Bernáth József séf receptjei...","id":"20210607_Hide_the_Pain_Harold_Nebih_kampanyfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383b15b4-a248-4106-be38-ce83f5185bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81341591-5a85-4a37-bfba-e9505216c2e4","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Hide_the_Pain_Harold_Nebih_kampanyfilm","timestamp":"2021. június. 07. 12:11","title":"Norovírussal küzd a Nébih új kampányfilmjében Hide the Pain Harold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a565f7a-505d-45a4-bd73-590b31ef531d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi hatóságok leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot szombaton, amelyet 1998-ban húztak fel egy bosnyák háborús menekült kisajátított földjén Srebrenica térségében.","shortLead":"A helyi hatóságok leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot szombaton, amelyet 1998-ban húztak fel...","id":"20210605_Leromboltak_egy_illegalisan_epult_szerb_ortodox_templomot_BoszniaHercegovinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a565f7a-505d-45a4-bd73-590b31ef531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cefcb3f-bdc1-43eb-80aa-bcf431d4eb2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210605_Leromboltak_egy_illegalisan_epult_szerb_ortodox_templomot_BoszniaHercegovinaban","timestamp":"2021. június. 05. 21:41","title":"Leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99782133-e69f-4794-a2f1-89b6119fb9c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külgazdasági és külügyminiszter színházban járt.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter színházban járt.","id":"20210607_Szijjarto_Peter_olyan_kulugyminiszterrel_pozol_aki_csak_eljatssza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99782133-e69f-4794-a2f1-89b6119fb9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45d2e42-1bc9-4b0f-af00-62e061b5f4ca","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Szijjarto_Peter_olyan_kulugyminiszterrel_pozol_aki_csak_eljatssza","timestamp":"2021. június. 07. 12:33","title":"Szijjártó Péter olyan külügyminiszterrel pózol, aki csak eljátssza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A G7 pénzügyminiszterek Londonban megállapodtak erről, a G20 pénzügyminiszterek júliusban Velencében tárgyalják meg a minimális globális társasági adó tervét, melyet egyelőre főleg a gazdag országok támogatnak. Paolo Gentiloni, az EU pénzügyi biztosa mindenesetre támogatásáról biztosította az elképzelést. ","shortLead":"A G7 pénzügyminiszterek Londonban megállapodtak erről, a G20 pénzügyminiszterek júliusban Velencében tárgyalják meg...","id":"20210607_globalis_tarsasagi_ado_g7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6949604d-3d3c-4e43-9e70-b4b52503d3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_globalis_tarsasagi_ado_g7","timestamp":"2021. június. 07. 14:49","title":"Kevésnek tűnik a magyar ellenállás, haladunk a globális adó felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","shortLead":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","id":"20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce719261-bb70-4e22-a1df-aad5cd742dca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","timestamp":"2021. június. 05. 21:23","title":"London kereskedelmi megállapodást kötött három nem EU-tag európai országgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]