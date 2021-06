Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta a rendezési jogot, egy helyen sem költöttek annyit a stadionra, mint nálunk. A korábbi kiadásokat is beleszámítva Eb legdrágább stadionja így sem a mienk, de szinte lehetetlen versenyezni, ha a Wembley és az azeri nemzeti stadion is a mezőnyben van. Mások sem úszták meg könnyen, Bukarestben például négy stadion átépítését ígérték, és ebből kettő áll valahogy, a spanyolok az után cseréltek helyszínt, hogy a bilbaói pályára ráköltöttek még néhány millió euró közpénzt a félretervezés miatt, de más helyszíneken is komoly anyagi bukások állnak a stadionok mögött. Van azonban néhány olyan rendező város is, ahol úgy tűnik, még pénzügyileg is sikeresek lehetnek. Az egyetlen rendező pedig, ahol valaki belebukott a stadionépítés körüli korrupcióba, München. Bemutatjuk az Eb 11 helyszínét.","shortLead":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta... Nagyon úgy fest azonban, hogy a gyakorlatban továbbra is lesznek lehetőségeik a titkolózó milliárdosoknak, hogy köddé váljanak a kíváncsiskodók számára.","shortLead":"Magyarországon is lesz olyan weboldal, amelyen elvileg bárki megtalálhatja, ki egy cég valódi tulajdonosa. Nagyon...","id":"202122__tenyleges_tulajdonosok__anyilvanossag_igenye__alibizes__sotet_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cede21c-de49-4410-afff-91f8f2bbd604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c3deb2-a10a-46c1-8cca-02d85845d9df","keywords":null,"link":"/360/202122__tenyleges_tulajdonosok__anyilvanossag_igenye__alibizes__sotet_oldal","timestamp":"2021. június. 08. 07:00","title":"Magántőkealapok mögé bújnak az oligarchák, még Brüsszel elől is elrejtőznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdf8b55-ef45-4c1d-a396-b1a84d362f0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Munkaügyi és személyes okok állhatnak a gyilkosság hátterében. ","shortLead":"Munkaügyi és személyes okok állhatnak a gyilkosság hátterében. ","id":"20210608_kina_sanghaj_fudan_egyetem_professzor_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfdf8b55-ef45-4c1d-a396-b1a84d362f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a93ab5-2c50-40db-b2b6-17d942a76cd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_kina_sanghaj_fudan_egyetem_professzor_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 08. 17:27","title":"Megölte a Fudan Egyetem sanghaji campusára kinevezett párttitkárt az egyik professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e872f90-97a3-4f46-8e03-ef8d365bc258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A táblás csokik fogytak a legjobban tavaly, de az édességek piaca sem úszta meg az alapanyagok árrobbanását a Mondelez Hungária ügyvezetője szerint.","shortLead":"A táblás csokik fogytak a legjobban tavaly, de az édességek piaca sem úszta meg az alapanyagok árrobbanását a Mondelez...","id":"20210607_mondelez_hungaria_mayer_gabor_nassolas_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e872f90-97a3-4f46-8e03-ef8d365bc258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2801a907-1536-4413-882c-765d466ed09c","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_mondelez_hungaria_mayer_gabor_nassolas_pandemia","timestamp":"2021. június. 07. 15:47","title":"Végignassolták a járványt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","id":"20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a3c0e4-d35b-4caa-b06c-50fd5fba66a3","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","timestamp":"2021. június. 07. 09:22","title":"Varga Judit miniszteri szóviccel nyitotta meg az eperszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ leglátogatottabb oldalai váltak elérhetetlenné kedden délben.","shortLead":"A világ leglátogatottabb oldalai váltak elérhetetlenné kedden délben.","id":"20210608_internet_leallas_cdn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e95b26a-e19b-41bc-84a2-4f4caee93e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_internet_leallas_cdn","timestamp":"2021. június. 08. 13:01","title":"Leálltak a legnagyobb weboldalak, oda a Spotify, a Reddit és több híroldal is [Frissítés: újra működnek]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff15c3c3-3ff4-4ccd-83c2-367523d01b5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a bemutató előtt nem sok nyitott kérdés maradt a Honor 50-szériával kapcsolatban. 