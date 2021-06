Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból származó műanyagból készül – számolt be a Guardian a Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA) kutatásáról.\r

\r

","shortLead":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból...","id":"20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e9d137-7051-425b-a45c-91b99bc96282","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","timestamp":"2021. június. 11. 14:32","title":"Jelentősen pörgeti a kőolajkitermelést, hogy rengeteg olcsó ruhát veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bd5671-c092-430a-b5cc-b6aabb4c16b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A partok közelében kigyulladt, majd elsüllyedt teherhajó nem csak a műanyag miatt jelent súlyos környezeti kockázatot. A roncson továbbra is számos mérgező anyag van, csak idő kérdése, mikor és mennyi kerül belőlük a vízbe. A kármentesítés komoly kihívás a szigetország számára.","shortLead":"A partok közelében kigyulladt, majd elsüllyedt teherhajó nem csak a műanyag miatt jelent súlyos környezeti kockázatot...","id":"20210610_kornyezeti_katasztrofa_sri_lanka_xpress_pearl_hajobaleset_szennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bd5671-c092-430a-b5cc-b6aabb4c16b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c8f92-166f-4ca5-8a06-66089e201b90","keywords":null,"link":"/zhvg/20210610_kornyezeti_katasztrofa_sri_lanka_xpress_pearl_hajobaleset_szennyezes","timestamp":"2021. június. 10. 15:01","title":"Ezer év múlva bomolhat le a Srí Lanka-i méreghajóról kiszabadult pellet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányrendelet azokra vonatkozik, akiknek a veszélyhelyzet alatt jár le egyéves táppénze, de nem jutottak hozzá a beavatkozáshoz.","shortLead":"A kormányrendelet azokra vonatkozik, akiknek a veszélyhelyzet alatt jár le egyéves táppénze, de nem jutottak hozzá...","id":"20210610_tappenz_jarvany_gyogykezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d83835-197e-47ce-b3dd-f3c12a387f48","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_tappenz_jarvany_gyogykezeles","timestamp":"2021. június. 10. 19:52","title":"Fél évvel tovább kaphatnak táppénzt, akik a járvány miatt nem kaptak gyógykezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","shortLead":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","id":"20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb5ab9-a237-4639-ab8e-5263ea4a46cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","timestamp":"2021. június. 10. 09:35","title":"Szuvenír lett a mezőörsi bádogrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a914616-e6b2-45e7-9e72-a75a3a76391e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik-elnök közben kedélyesen elbeszélgetett az arra járó bv-sekkel, és kijelentette, hogy a bűnnek nincs színe.\r

\r

","shortLead":"A Jobbik-elnök közben kedélyesen elbeszélgetett az arra járó bv-sekkel, és kijelentette, hogy a bűnnek nincs színe.\r

\r

","id":"20210609_jakab_peter_szegedi_csillagborton_fenyfestes_orban_meszaros_performansz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a914616-e6b2-45e7-9e72-a75a3a76391e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bffd1a-74c5-4b5f-9be6-157288b8e8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_jakab_peter_szegedi_csillagborton_fenyfestes_orban_meszaros_performansz","timestamp":"2021. június. 09. 17:13","title":"A Csillag börtön falára vetítette Orbán és Mészáros portréját Jakab Péter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten három esetben mutatták ki a kolumbiai variánst az országban.","shortLead":"A héten három esetben mutatták ki a kolumbiai variánst az országban.","id":"20210611_Tavaly_osz_koronavirusos_halaleset_Szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991de5f-4e40-4829-9ef3-392ebb3c0aed","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Tavaly_osz_koronavirusos_halaleset_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 11. 14:01","title":"Tavaly ősz óta először nem volt koronavírushoz köthető haláleset Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós támogatások megvonásával fenyegető jogállamisági mechanizmust.","shortLead":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós...","id":"20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af6a3c1-05ce-450d-8389-9f54d550a37a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. június. 09. 17:49","title":"Az EP nem szeretné, hogy uniós pénzből finanszírozza a Fidesz a választási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc megszólalt az Indexnek. Az élő beszédre – különösen Mészáros élő beszédére – egyáltalán nem emlékeztető interjúban pedig több olyan kijelentést is tett, amellyel megpróbálja megmagyarázni, miért is van rendben az, hogy 10 év alatt a semmiből ő, Orbán Viktor földije lett a leggazdagabb magyar. Az interjúban több olyan állítás is elhangzott, amely egyfajta érv arra, miért nincs igazuk azoknak, akik Mészárost \"támadják\". Sok ebből csak hosszas kutatás után cáfolható vagy árnyalható, néhány azonban azonnal – ezekből szemezgettünk.","shortLead":"Mészáros Lőrinc megszólalt az Indexnek. Az élő beszédre – különösen Mészáros élő beszédére – egyáltalán nem emlékeztető...","id":"20210611_A_tenyek_es_a_valosag_a_Meszaros_interjuban_elhangzottak_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb7b65-8278-4131-8913-ffe2ae349c63","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_A_tenyek_es_a_valosag_a_Meszaros_interjuban_elhangzottak_mogott","timestamp":"2021. június. 11. 14:35","title":"Megnéztük, mi igaz abból, amit a hirtelen közlékennyé váló Mészáros Lőrinc állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]