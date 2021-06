Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Szél Bernadett rémhírterjesztés miatt tett feljelentést, de a vonatkozó határozat szerint erről szó sincs.","shortLead":"Az ügyben Szél Bernadett rémhírterjesztés miatt tett feljelentést, de a vonatkozó határozat szerint erről szó sincs.","id":"20210611_vakcinatablazat_vakcina_ugyeszseg_szel_bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2580b6d-ddc1-4409-893f-285dfda35880","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_vakcinatablazat_vakcina_ugyeszseg_szel_bernadett","timestamp":"2021. június. 11. 15:38","title":"Az ügyészség tárgyszerűnek találta a kormány rengeteget bírált vakcinatáblázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","shortLead":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","id":"20210611_daru_m0_tuzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b361ee-e170-45d3-a049-dcc41506b44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_daru_m0_tuzeset","timestamp":"2021. június. 11. 10:26","title":"Videó: teljesen kiégett egy daru az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353c064-bf9c-4c1e-aed8-2cd0bd9898d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szűk családi és baráti körben, Kiss-Rigó László püspökkel.","shortLead":"Szűk családi és baráti körben, Kiss-Rigó László püspökkel.","id":"20210609_A_Bazilikaban_bucsuztattak_el_Puhl_Sandort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9353c064-bf9c-4c1e-aed8-2cd0bd9898d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd6710-34b5-44c2-9a18-9cf802240abc","keywords":null,"link":"/sport/20210609_A_Bazilikaban_bucsuztattak_el_Puhl_Sandort","timestamp":"2021. június. 09. 19:30","title":"A Bazilikában búcsúztatták el Puhl Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta azt az állásfoglalást, amely szerint a cseh miniszterelnök politikai és gazdasági szerepe összeférhetetlen. Ezen túlmenően a képviselők szerint az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell a jogállamiság csehországi megsértésével.","shortLead":"Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta azt az állásfoglalást, amely szerint a cseh miniszterelnök politikai és...","id":"20210610_Az_EP_szerint_a_cseh_miniszterelnok_visszael_az_unios_penzekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056743ca-6b7d-4ef5-9d9c-7ea650e517d4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210610_Az_EP_szerint_a_cseh_miniszterelnok_visszael_az_unios_penzekkel","timestamp":"2021. június. 10. 11:24","title":"Az EP szerint a cseh miniszterelnök visszaél az uniós pénzekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec","c_author":"","category":"kultura","description":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik fel.","shortLead":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik...","id":"20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2740dc8-b0d8-4f12-ae76-02a500039ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","timestamp":"2021. június. 11. 16:27","title":"Magyarországra jön Emma Stone, Mark Ruffalo és Willem Dafoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint a balesete miatt egy idő után teljesen alkalmatlan lesz a színpadi munkára. ","shortLead":"A színész szerint a balesete miatt egy idő után teljesen alkalmatlan lesz a színpadi munkára. ","id":"20210611_Rekasi_Karoly_szinhaz_szinpad_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461606ae-a97f-40e2-945c-2350d2a0ccb9","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Rekasi_Karoly_szinhaz_szinpad_baleset","timestamp":"2021. június. 11. 13:05","title":"Rékasi Károly: Be kellett látnom, hogy nem a színpadon fogok megöregedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588bdc36-3d9e-4727-bc63-61ed482be49c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy krimicsokor, amelyben különleges szerepet játszik a közös helyszín, mégpedig egy olyan helyszín, melyért a valóságban kell megküzdeni. ","shortLead":"Egy krimicsokor, amelyben különleges szerepet játszik a közös helyszín, mégpedig egy olyan helyszín, melyért...","id":"202123_konyv__feltamasztas_igaz_mesek_afekete_sas_szallobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=588bdc36-3d9e-4727-bc63-61ed482be49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb1fe08-6f87-4d89-9a87-72794177d533","keywords":null,"link":"/360/202123_konyv__feltamasztas_igaz_mesek_afekete_sas_szallobol","timestamp":"2021. június. 11. 14:00","title":"Olvasással segíthet újraéleszteni a fehérvári Fekete Sas szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ebae23-037e-4d46-9bb4-c17d8b8aaf8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt a német autógyártó társaságnak Martin Winterkorn volt vezérigazgató és három társa - jelentették szerdán német hírportálok.","shortLead":"Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt...","id":"20210609_Tobb_szazmillio_euro_karteritest_fizetnek_a_Volkswagen_csoport_volt_vezetoi_a_cegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ebae23-037e-4d46-9bb4-c17d8b8aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80f0c-e272-4e99-8ec8-a34c277c9986","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Tobb_szazmillio_euro_karteritest_fizetnek_a_Volkswagen_csoport_volt_vezetoi_a_cegnek","timestamp":"2021. június. 10. 07:34","title":"Közel 300 millió eurós kártérítést fizetnek volt cégüknek a Volkswagen-csoport korábbi vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]