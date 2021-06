Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c116f7e6-c0fd-4e12-b0c3-1a242eb70268","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány alatt sok utast vesztett a fővárosi tömegközlekedés, de Kovács András Péternek rengeteg ötlete van, hogyan hódíthatnák vissza őket. Fogadj örökbe egy trolit, hogy csökkenhessen az adósság! Vagy legalább egy kabalafigurát.","shortLead":"A járvány alatt sok utast vesztett a fővárosi tömegközlekedés, de Kovács András Péternek rengeteg ötlete van, hogyan...","id":"20210611_Duma_Aktual_BKK_adossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c116f7e6-c0fd-4e12-b0c3-1a242eb70268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d708a99-8644-4cb8-960a-99a6dc0d5680","keywords":null,"link":"/360/20210611_Duma_Aktual_BKK_adossag","timestamp":"2021. június. 11. 19:00","title":"Home office vonaljegy és ASMR-bemondó – a Duma Aktuál tippjei a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42670ec7-2a8d-4bc2-8595-e69934f7c8e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mick Jagger kabátjait, Nicole Kidman és Madonna ruháit is elárverezik a L'Wren Scott divattervező alkotásaiból rendezett aukción.","shortLead":"Mick Jagger kabátjait, Nicole Kidman és Madonna ruháit is elárverezik a L'Wren Scott divattervező alkotásaiból...","id":"20210611_Arveres_Mick_Jagger_kabatok_LWren_Scott_divattervezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42670ec7-2a8d-4bc2-8595-e69934f7c8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23cd665-7b6a-439c-a62b-e2ec6f17a42f","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Arveres_Mick_Jagger_kabatok_LWren_Scott_divattervezo","timestamp":"2021. június. 11. 09:46","title":"Elárverezik a kabátokat, amiket Mick Jaggernek tervezett néhai barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","shortLead":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","id":"20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffdb5a2-16ce-4a07-9bb4-065b7ec6e3f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","timestamp":"2021. június. 11. 11:16","title":"Több száz dízelgenerátor látja el árammal a Tesla berlini gyárépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Több veszélyhelyzeti szabály is változik.","shortLead":"Több veszélyhelyzeti szabály is változik.","id":"20210610_Ket_uj_operativ_torzs_alakul_kedvezmenyt_kerhetnek_a_jarvany_miatt_bajba_kerult_adozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b445d011-4385-4573-8f1e-19266c6a88b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_Ket_uj_operativ_torzs_alakul_kedvezmenyt_kerhetnek_a_jarvany_miatt_bajba_kerult_adozok","timestamp":"2021. június. 10. 09:11","title":"Két új operatív törzs alakul, kedvezményt kérhetnek a járvány miatt bajba került adózók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegháborúról, hitelmoratóriumról, az egészségügy és a honvédség átalakításáról, illetve a magyar vakcinagyárról is beszélt a hvg.hu kérdéseire Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfón.","shortLead":"Hidegháborúról, hitelmoratóriumról, az egészségügy és a honvédség átalakításáról, illetve a magyar vakcinagyárról is...","id":"20210610_Orban_vakcina_kormanyinfo_hitelmoratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41725093-ca0a-482c-8c5b-c1f9ce6977d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Orban_vakcina_kormanyinfo_hitelmoratorium","timestamp":"2021. június. 10. 13:25","title":"Orbán: Nagy vitában vagyunk a bankokkal a hitelmoratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból származó műanyagból készül – számolt be a Guardian a Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA) kutatásáról.\r

\r

","shortLead":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból...","id":"20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e9d137-7051-425b-a45c-91b99bc96282","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","timestamp":"2021. június. 11. 14:32","title":"Jelentősen pörgeti a kőolajkitermelést, hogy rengeteg olcsó ruhát veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte első tudományos kutatássorozatát a Marson a Perseverance. A NASA járműve dél felé tart, hogy megvizsgálja a Jezero kráter fenekét ősi mikrobiális élet jelei után kutatva.","shortLead":"Megkezdte első tudományos kutatássorozatát a Marson a Perseverance. A NASA járműve dél felé tart, hogy megvizsgálja...","id":"20210611_nasa_marsjaro_perseverance_kutatas_elet_a_marson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696c0e44-f543-40b4-bcb8-db7c7b042091","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_nasa_marsjaro_perseverance_kutatas_elet_a_marson","timestamp":"2021. június. 11. 14:03","title":"Elindult a Perseverance, hogy felkutassa az ősi élet nyomait a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b0b9-7f2a-4651-ba66-324577458990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű típus legutóbb 18 évvel ezelőtt újult meg ilyen jelentős mértékben. ","shortLead":"A népszerű típus legutóbb 18 évvel ezelőtt újult meg ilyen jelentős mértékben. ","id":"20210611_itt_a_teljesen_uj_hibridkent_is_tamado_vw_multivan_t7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e226b0b9-7f2a-4651-ba66-324577458990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b348b77-388f-4dcf-b30a-b58f6a51302b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_itt_a_teljesen_uj_hibridkent_is_tamado_vw_multivan_t7","timestamp":"2021. június. 11. 07:25","title":"Itt a teljesen új, hibridként is támadó VW Multivan T7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]