Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"225f8416-d5c4-4f2f-9da4-a4e9af1c1272","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírusos viccek jól töltötték be a szerepüket, mert világszerte megmaradtak a szalonképes határokon belül – állítják kutatók. Mi több, a pszichés megküzdésben olyan nagy szerepe van a humornak, hogy vannak, akik a nevetésterápiát bevetnék a Covid–19 szövődményeinek a feldolgozásában is.","shortLead":"A koronavírusos viccek jól töltötték be a szerepüket, mert világszerte megmaradtak a szalonképes határokon belül –...","id":"20210528_Viccek_jarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225f8416-d5c4-4f2f-9da4-a4e9af1c1272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cfffdd-91b2-4633-99d8-be0721a615a0","keywords":null,"link":"/360/20210528_Viccek_jarvany_idejen","timestamp":"2021. május. 28. 17:00","title":"Viccelődni járvány idején? Ezt most vegyük komolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rezidens Szövetség szerint félő, hogy a márciustól kifizetett pótlékot visszafizettetik a kórházak, vagy levonják a bérekből.","shortLead":"A Magyar Rezidens Szövetség szerint félő, hogy a márciustól kifizetett pótlékot visszafizettetik a kórházak, vagy...","id":"20210527_Fizetescsokkentestol_tartanak_a_rezidensek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbdc6c9-d643-4d4e-82f2-c7cb85478225","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Fizetescsokkentestol_tartanak_a_rezidensek","timestamp":"2021. május. 27. 21:53","title":"Fizetéscsökkentéstől tartanak a rezidensek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd73a83-fe9f-4bef-a0e0-28750f1e12b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simon Yates nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 19. szakaszát, amelyen Egan Bernal maradt az élen összetettben, Valter Attila pedig a 14. helyre lépett előre.\r

","shortLead":"Simon Yates nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 19. szakaszát, amelyen Egan Bernal maradt az élen...","id":"20210528_giro_ditalia_valter_attila_dina_marton_kerekparverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd73a83-fe9f-4bef-a0e0-28750f1e12b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe26243e-f7b5-4692-856c-a00e5962eb3b","keywords":null,"link":"/sport/20210528_giro_ditalia_valter_attila_dina_marton_kerekparverseny","timestamp":"2021. május. 28. 18:27","title":"Giro d'Italia: Yates nyerte a szakaszt, Valter Attila egy helyet feljött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91159af7-6ebc-4c0d-960b-d32f1df3a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérből és fizetésből élőket, így őt is megviselte a járvány - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Kijelentése miatt össztüzet zúdított rá az ellenzék Jakab Pétertől Dobrev Klárán át Szél Bernadettig. Védelmébe vette viszont a fideszes Kocsis Máté.","shortLead":"A bérből és fizetésből élőket, így őt is megviselte a járvány - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban...","id":"20210528_Kikezdte_az_ellenzek_a_magat_berbol_es_fizetesbol_elokent_meghatarozo_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91159af7-6ebc-4c0d-960b-d32f1df3a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc6d3a-3c19-43d8-b1d7-dac0fa64f119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kikezdte_az_ellenzek_a_magat_berbol_es_fizetesbol_elokent_meghatarozo_Orbant","timestamp":"2021. május. 28. 17:41","title":"Kikezdte az ellenzék a magát bérből és fizetésből élőként meghatározó Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok állhatnak.



","shortLead":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok...","id":"20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1242dd-70b8-441d-8318-95a70ddfb2b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Fedezzük fel az örökségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fb5ebd-ad9a-4e39-a374-80b94e37f1c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült addig polírozni az Edge böngészőt, hogy a windowsos gépeken a Microsoft programja maga mögé utasít minden konkurenst – közölte a Microsoft az Edge 91-es verziójának megjelenése kapcsán.","shortLead":"Sikerült addig polírozni az Edge böngészőt, hogy a windowsos gépeken a Microsoft programja maga mögé utasít minden...","id":"20210528_microsoft_edge_91_bongeszo_gyors_windows_10_alvo_lapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54fb5ebd-ad9a-4e39-a374-80b94e37f1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbeef74-e3ef-41f5-886b-f12da117c04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_microsoft_edge_91_bongeszo_gyors_windows_10_alvo_lapok","timestamp":"2021. május. 28. 12:03","title":"A Microsoft állítja: ha Windows 10 van a gépén, ez most a leggyorsabb böngésző rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93601f0c-c435-494e-99ca-4c4a8238f7fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sz. Zsolt többször bántalmazta a nőt, előfordult, hogy a konyhaasztal lábához bilincselte.","shortLead":"Sz. Zsolt többször bántalmazta a nőt, előfordult, hogy a konyhaasztal lábához bilincselte.","id":"20210528_TEK_fogta_el_a_ferfit_aki_fogva_tartotta_elettarsat_Tatabanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93601f0c-c435-494e-99ca-4c4a8238f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b08c42-d769-4116-8b3b-9deb82339cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_TEK_fogta_el_a_ferfit_aki_fogva_tartotta_elettarsat_Tatabanyan","timestamp":"2021. május. 28. 18:34","title":"Fogva tartotta élettársát egy férfi Tatabányán, a TEK ment érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd a betonkeverő zajától a Fudant építő kínaiak? Litkai Gergely személyesíti meg a miniszterelnök-jelöltet, Kovács András Péter pedig tolmácsként segít értelmezni szavait. ","shortLead":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd...","id":"20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6c881-949a-4573-bf30-0f928ed7c00b","keywords":null,"link":"/360/20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","timestamp":"2021. május. 28. 19:00","title":"Tenk jú, Hángeri – a Duma Aktuál megszerezte Karácsony Gergely angol nyelvű beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]