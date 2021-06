Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos férjénél is csak az alsó határhoz közeli ellenanyagszintet mértek.","shortLead":"Az orvos férjénél is csak az alsó határhoz közeli ellenanyagszintet mértek.","id":"20210614_merkely_bela_ellenanyag_sinopharm_kinai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688bc97-e9cb-44cb-b21b-fac7f4ad146f","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_merkely_bela_ellenanyag_sinopharm_kinai_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 06:22","title":"Egy Sinopharmmal oltott orvos elvégezte a Merkely Béla által javasolt ellenanyagtesztet, de az is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 14. 11:45","title":"De ki vigyáz a robotokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421d7e97-61e5-4ea8-8a91-5325eab7ab7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. június. 13. 19:04","title":"Ötvennél is több öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elődjétől eltérően ebben a sportos SUV-ban már nem dízelmotor található.","shortLead":"Elődjétől eltérően ebben a sportos SUV-ban már nem dízelmotor található.","id":"20210614_magyarorszagon_a_245_loeros_uj_skoda_kodiaq_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ec908-5bfe-4589-9513-f8c41e85a855","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_magyarorszagon_a_245_loeros_uj_skoda_kodiaq_rs","timestamp":"2021. június. 14. 06:41","title":"Magyarországon a 245 lóerős új Skoda Kodiaq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védettséggel nem rendelkezőknél tarolhat a koronavírus-járvány új hulláma.","shortLead":"A védettséggel nem rendelkezőknél tarolhat a koronavírus-járvány új hulláma.","id":"20210614_kemenesi_gabor_negyedik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d61115-7890-4f08-ab7b-08496f784c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_kemenesi_gabor_negyedik_hullam","timestamp":"2021. június. 14. 16:43","title":"Kemenesi: Minden bizonnyal megérkezik hozzánk is a negyedik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a492-8912-43f3-8c2b-b3cf24944438","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Soha nem volt még múzeumban kiállítva, pedig ezt tartják a legjelentősebb roma kortárs festménynek Magyarországon. Monumentális alkotás, vibráló színekkel, amelynek legfőbb üzenete, hogy nem lehet a magyar történelemről a cigányság említése nélkül beszélni. Péli Tamás Születés című, 1983-as pannója most először látható egy kiállítótérben, de mindössze négy hónapig van fix helye, további sorsa bizonytalan.","shortLead":"Soha nem volt még múzeumban kiállítva, pedig ezt tartják a legjelentősebb roma kortárs festménynek Magyarországon...","id":"20210612_peli_tamas_szuletes_roma_kultura_festeszet_BTM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c950a492-8912-43f3-8c2b-b3cf24944438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d25e2-9076-4ced-821e-2e8d0f7db0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210612_peli_tamas_szuletes_roma_kultura_festeszet_BTM","timestamp":"2021. június. 12. 20:00","title":"Negyven év sötétség után a szemünk láttára születik újjá a roma eredetmítosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás miatt tüntetnek a Kossuth téren. Orbán Erdogannal találkozott vasárnap, megbukott Netanjahu, a foci-Eb legfordulatosabb meccsét játszották. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás...","id":"20210614_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d54d42-7e42-4eff-bfb8-e4129ae616e1","keywords":null,"link":"/360/20210614_Radar360","timestamp":"2021. június. 14. 08:00","title":"Radar360: Egymást váltják a tüntetések a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]