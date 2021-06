Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első milliárd már el is fogyott.","shortLead":"Az első milliárd már el is fogyott.","id":"20210615_elektromos_auto_vasarlas_tamogatas_ifka_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f1f69c-e3c5-4b0c-940a-d74be736ef7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_elektromos_auto_vasarlas_tamogatas_ifka_palyazat","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Elektromos autók: a teljes összegre megnyitják a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c95537a-10be-49b1-a8f6-e6a1cbded6bb","c_author":"TriGranit","category":"brandcontent","description":"Óriási változások nem, apróbbak viszont fogadják azokat, akik a home office-ból visszatérnek az irodába. A megelőzés abszolút előtérbe kerül mindenhol, kérdés azonban, hogy az otthoni munkát mennyire építik be a működésbe a munkáltatók.","shortLead":"Óriási változások nem, apróbbak viszont fogadják azokat, akik a home office-ból visszatérnek az irodába. A megelőzés...","id":"20210609_Visszateres_az_irodai_eletbe_mi_lesz_az_otthoni_munkaval_es_a_maszkkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c95537a-10be-49b1-a8f6-e6a1cbded6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f60d57-64c1-4c29-8b88-9316f28e747d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210609_Visszateres_az_irodai_eletbe_mi_lesz_az_otthoni_munkaval_es_a_maszkkal","timestamp":"2021. június. 15. 07:30","title":"Visszatérés az irodai életbe: mi lesz az otthoni munkával és a maszkkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista politikus bizonyos fokig meghátrált, mégis merészség volna azt állítani, hogy feladta volna az elképzelést – írja a Le Monde-ban megjelent elemzés.","shortLead":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista...","id":"20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2cc7ff-433a-46bc-8586-4d3c827181b8","keywords":null,"link":"/360/20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. június. 15. 07:45","title":"Le Monde: Kína kísértésbe viszi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházszövetség elnöke szerint az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is fajsúlyosabb lesz.","shortLead":"A kórházszövetség elnöke szerint az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is...","id":"20210614_korhazszovetseg_ficzere_andrea_egeszsegugy_reform_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aa7566-5141-4003-9163-4620a4944eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_korhazszovetseg_ficzere_andrea_egeszsegugy_reform_atalakitas","timestamp":"2021. június. 14. 11:04","title":"Úgy tűnik, mégis nagy átalakulás előtt van az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","shortLead":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","id":"20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eb1bb1-2741-4156-9ff1-a176d0824c9d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","timestamp":"2021. június. 14. 09:42","title":"38 felesége, 89 gyereke és 36 unokája volt a férfinak, aki a világ legnagyobb családosaként halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","shortLead":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1463eaa-9f86-4ef6-8955-143103edd13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","timestamp":"2021. június. 15. 10:15","title":"A súlyosabban fertőző delta variánstól várják az újabb fertőzéshullámot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9858126d-50ed-467a-89ff-79c1d2146ee7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel ezelőtt a Microsoft felvillantott egy különleges technológiát, amellyel valós tárgyak 3D-s számítógépes objektumait lehet létrehozni. Azonban a megvalósításra addig kellett várni, ameddig végül az Apple készítette el.","shortLead":"Évekkel ezelőtt a Microsoft felvillantott egy különleges technológiát, amellyel valós tárgyak 3D-s számítógépes...","id":"20210613_3d_capture_object_tehnologia_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9858126d-50ed-467a-89ff-79c1d2146ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a24d6c-c5f5-46aa-8610-7f7343139cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_3d_capture_object_tehnologia_apple","timestamp":"2021. június. 13. 16:03","title":"A Microsoft megígérte, az Apple pedig kifejlesztette az új technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna koronavírus-fertőzés elleni védőoltása.","shortLead":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna...","id":"20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f283cfda-ca41-43ca-ad91-62d175694f02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. június. 15. 05:29","title":"A Novavax szerint 90,4 százalékos hatékonyságú a vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]