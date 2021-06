Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24a89a86-aed5-4c54-a88e-8c3134ec7500","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás forradalmisága? Dr. Oláh Györggyel, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatójával beszélgettünk a közvéleményről és a klímaváltozásról, valamint a természetfilm-készítés kulisszatitkairól. ","shortLead":"Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás...","id":"20210613_olah_gyorgy_dokumentumfilm_elheto_kornyezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a89a86-aed5-4c54-a88e-8c3134ec7500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb8fb1-485d-4cd1-8722-5d019448387b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210613_olah_gyorgy_dokumentumfilm_elheto_kornyezet","timestamp":"2021. június. 13. 17:00","title":"„Az emberek gyönyörű esőerdőt akarnak inkább látni, nem azt, hogy vágják ki éppen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető súlyosan megsérült egy focimeccsen, a sporttól nem ment el a kedve, de úgy érzi, sok mindenben vissza kell vennie.



","shortLead":"A műsorvezető súlyosan megsérült egy focimeccsen, a sporttól nem ment el a kedve, de úgy érzi, sok mindenben vissza...","id":"20210614_Istenes_Bence_Lassitanom_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9de0a7-d8d3-4967-ae93-e0a792324a3d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Istenes_Bence_Lassitanom_kell","timestamp":"2021. június. 14. 09:16","title":"Istenes Bence: „Lassítanom kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","shortLead":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","id":"20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52e223e-898e-4197-bc56-00b583c0b3b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 14. 22:57","title":"Amerika visszatért - mondta Joe Biden Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301583e7-ef10-4c54-9eee-60a400f3d5d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sokáig úgy tűnt, szoros lesz, végül három gólt rúgva gyűrték le a szimpatikusan játszó Észak-Macedóniát.","shortLead":"Sokáig úgy tűnt, szoros lesz, végül három gólt rúgva gyűrték le a szimpatikusan játszó Észak-Macedóniát.","id":"20210613_Ausztria_megingott_de_vegul_megerdemelten_szerezte_meg_tortenelme_elso_Ebgyozemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301583e7-ef10-4c54-9eee-60a400f3d5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967ae84a-55c3-462a-9a7a-4ae3a2ae84b5","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Ausztria_megingott_de_vegul_megerdemelten_szerezte_meg_tortenelme_elso_Ebgyozemet","timestamp":"2021. június. 13. 20:34","title":"Ausztria megingott, de végül megérdemelten szerezte meg történelme első Eb-győzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biotechnológia csodákra képes. ","shortLead":"A biotechnológia csodákra képes. ","id":"20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8cb3f5-e356-42d2-827c-93af4ebefd11","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","timestamp":"2021. június. 15. 11:46","title":"Műanyag flakonokból állítottak elő vaníliaízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","shortLead":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","id":"20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe347a6-ec0e-4166-832b-43c0100a6d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","timestamp":"2021. június. 13. 18:17","title":"Négy védettségi igazolványt is kapott egy zuglói nő, de mindegyik érvénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzlet biztonsági őre is eltalálta az elkövetőt.","shortLead":"Az üzlet biztonsági őre is eltalálta az elkövetőt.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_maszkviseles_vita_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7aab102-2da9-4a4e-99ea-bbfd3e5164a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_koronavirus_jarvany_maszkviseles_vita_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 15. 06:07","title":"Maszkviselésről szóló vita miatt lőhettek le egy amerikai bolti pénztárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]