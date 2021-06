Fura közjáték után végül mégsem nézhették a magyar-portugál meccset a Vajdaságban a Sat-Trakt előfizetői, ugyanis a kábelhálózatot működtető vállalkozó, Zsemberi János (nyitóképünkön jobbra) végül bedobta a törülközőt, beismerte, hogy a szerződések ellen nem tud tenni semmit.

Június 12-én ugyan bejelentette a szolgáltató, hogy az United Média csatornáján követhetők a meccsek a szerződések szerint, erről a Szabad Magyar Szó írt, de az őt telefonon megkereső Indexnek kedden délután már azt mondta, hogy milliós bírság ellenére is közvetíteni fogja cége a magyar-portugál meccset. "A magyarok három csoportmeccsét – s ha továbbjutunk, akkor a többit is – be fogom tenni a programunkba, természetesen ingyen. Az sem érdekel, ha ezért bírságot, kötbért sóznak rám, ami akár az egymillió eurót is elérheti. Nem maradhat magyar–portugál nélkül a délvidéki közönség!" - mondta a lapnak.

Kedden azonban mégis sötét maradt a Stat-Trakt előfizetőinek képernyője a meccs idejéére, igaz, az MTVA az Index cikkében elhangzottakra reagálva figyelmeztető levelet küldött a vajdasági szolgáltatónak. A Magyar Szó szerkesztőségének egy közleményt is küldött a vállalkozó, amelyben a szolgáltatók közötti versenyre utal, illetve azt is közli, hogy az United Média az Eb előtt egy nappal közölte, hogy lezárja a csatornáit, így már nem volt idő az egyeztetésekre.

A hvg.hu megkereste a vállalkozót, hogy miért változtatta meg a döntését, ám egyelőre nem kaptunk választ.

A Sat-Trakt kábelhálózatot a kilencvenes években kiépítő Zsemberi János három évvel ezelőtt 3 milliárd magyar forintból építhette fel a foci akadémiáját, aminek átadásáról a hvg.hu is beszámolt. Legutóbb Zsemberi a magyar sajtóban azzal került be a hírekbe, hogy a magyar kormány egy sörfőzde megépítésére adott a vajdasági vállalkozónak pénzt.